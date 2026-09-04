Habla abogado que hizo frenar temporalmente bombardeos del Gobierno donde podría haber menores de edad

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá, a cargo de la juez Viviana Arciniegas Gómez, decretó una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por Ower Jimmy Borda Parra, que busca proteger a menores reclutados por grupos armados.
La orden está dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.
La acción busca que el Estado revise y fortalezca los protocolos de inteligencia, planeación y ejecución de estas operaciones para garantizar la protección de los menores y evitar que resulten afectados. En respuesta, el juzgado decretó provisionalmente que no se realicen bombardeos sobre objetivos donde exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes.
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La operación solo podrá avanzar, según el auto, después de que se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, de acuerdo con la información disponible y los protocolos operacionales, que no existe una alternativa menos lesiva para alcanzar el objetivo militar.
La juez sustentó la medida en la protección reforzada que tienen los menores de edad y en la prevalencia de sus derechos fundamentales, especialmente cuando están involucrados en escenarios de conflicto armado. El juzgado también recordó que los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados son víctimas y están expuestos a riesgos adicionales, entre ellos la violencia y la participación en hostilidades.
Para adoptar la medida provisional, la juez tuvo en cuenta información sobre operaciones militares recientes en Catatumbo y Guaviare en las que habrían muerto menores de edad. El despacho señaló que, en esta etapa preliminar, esos elementos permiten advertir una amenaza de “gravedad e inminencia”.
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