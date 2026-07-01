Al menos 65 niños murieron en bombardeos durante este gobierno, dice Medicina Legal

“Aproximadamente unos 65 menores de edad fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual entre los 14 y 17 años”, afirmó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, a medios. Agregó, además, que ha sido sobre todo en operaciones militares desarrolladas en Guaviare, Arauca y Putumayo, así como en zonas periféricas. El tema genera debate porque el Gobierno que prometió “paz total” y que estuvo por casi dos años sin hacer bombardeos, termina su periodo con un saldo negativo para la infancia. Y el Presidente, cuando era senador, criticaba esos hechos. Lea también: Drones, combates y un nuevo éxodo: más de 100 personas fueron desplazadas en el Nordeste antioqueño

URGENTE 🚨



Director de @MedLegalColombi reveló la cifra de menores que han muerto por bombardeos del gobierno de @petrogustavo



“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno... pic.twitter.com/eWvRnmRKwm — Felipe Quintero (@FelipQuintero) July 1, 2026

En noviembre del año pasado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente al presidente Petro para que suspendiera los bombardeos contra objetivos militares donde pudieran encontrarse menores de edad reclutados, luego de confirmar la muerte de 15 adolescentes durante operaciones contra las disidencias de las Farc.

Durante los primeros años del actual gobierno no se realizaron bombardeos. Sin embargo, estas operaciones fueron retomadas a mediados de 2024, en lo que analistas interpretaron como un cambio en la estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados ilegales, que han fortalecido su presencia territorial y aumentado su número de integrantes. En noviembre pasado, y en medio del debate generado por la muerte de los adolescentes, el presidente Petro defendió la continuidad de este tipo de operaciones. “Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta que así se cubrirán de riesgos militares mayores”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Un cambio en el discurso y en la estrategia de seguridad

La política de “seguridad humana” fue uno de los principales ejes del gobierno de Gustavo Petro desde su llegada a la Presidencia en 2022. Como parte de ese enfoque, el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que el Gobierno buscaría suspender los bombardeos contra campamentos de grupos armados ilegales cuando existiera la posibilidad de que hubiera menores de edad reclutados. En ese momento, Velásquez sostuvo que los niños y adolescentes vinculados forzosamente a estas organizaciones debían ser considerados víctimas del conflicto armado y, por tanto, las operaciones militares no podían poner en riesgo sus vidas. Bajo esa directriz, durante los primeros meses los bombardeos quedaron suspendidos en la práctica.

Sin embargo, esa política empezó a cambiar en 2024, con las operaciones en el Cañón del Micay (Cauca), a una zona donde opera las disidencias de las Farc. A partir de entonces, las Fuerzas Militares retomaron este tipo de operaciones. La más controvertida ocurrió en Calamar (Guaviare), justo en noviembre del año pasado, durante una ofensiva dirigida contra alias Antonio Medina, uno de los principales hombres de confianza de Iván Mordisco. El operativo desató una fuerte polémica luego de que se confirmara la muerte de al menos siete menores de edad. Incluso hubo un debate de control político. El debate sobre la estrategia militar se intensificó tras conocerse, el pasado 24 de junio, una investigación de Noticias Caracol que reveló audios de una reunión de septiembre de 2022. En ellos, el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habría planteado la posibilidad de frenar los bombardeos, reducir las operaciones de la Fuerza Pública y retirar capacidades de inteligencia en zonas de influencia del Clan del Golfo. Conozca: Petro firmó decreto que reactiva extradición de alias Chiquito Malo, jefe del Clan del Golfo Las críticas también han recordado la postura que el propio Petro defendía antes de llegar al poder. En 2021, siendo senador y líder de la oposición, cuestionó un bombardeo ejecutado por el gobierno de Iván Duque en Guaviare, en el que murieron menores de edad reclutados por las disidencias de las Farc. En ese entonces afirmó que “siguiendo el libreto de mostrar muertos para recibir aplausos, el ministro de Defensa permite que se asesine a los niños”. Tras el reciente bombardeo en Guaviare, la exviceministra de Defensa Daniela Gómez también cuestionó el cambio de postura del Gobierno. “En cuatro años del gobierno Duque se asesinaron 22 niños, niñas y adolescentes. El Gobierno de Petro va en 15 y dice que va a seguir”, escribió en noviembre pasado la exfuncionaria. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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