Al menos 65 niños murieron en bombardeos durante este gobierno, dice Medicina Legal

“Aproximadamente unos 65 menores de edad fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del gobierno actual entre los 14 y 17 años”, afirmó el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, a medios.
Agregó, además, que ha sido sobre todo en operaciones militares desarrolladas en Guaviare, Arauca y Putumayo, así como en zonas periféricas.
El tema genera debate porque el Gobierno que prometió “paz total” y que estuvo por casi dos años sin hacer bombardeos, termina su periodo con un saldo negativo para la infancia. Y el Presidente, cuando era senador, criticaba esos hechos.
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