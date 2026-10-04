La disputa familiar de Pablo Escobar que terminó sacando en grúa su camioneta roja de una casa en Laureles

Una Chevrolet Silverado de placas CAS-263 terminó en un inmueble del barrio Laureles-Estadio después de que varias pertenencias fueran retiradas del museo de Roberto Escobar, esto en una diligencia llevada a cabo el pasado 17 de septiembre con funcionarios de Movilidad y una empresa de grúas.
El episodio es uno de los coletazos de la extinción de dominio que dejó en manos del Estado el millonario predio de la vía Las Palmas donde funcionó la autodenominada la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria.
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Una grúa esperaba afuera y uniformados acompañaban la diligencia. Ese día el vehículo volvió a cambiar de manos.
Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar Gaviria, hermano de Pablo, y conocido también como Máximo Tecra Rossi, llegó acompañado por integrantes de la Policía y otras autoridades para reclamar la camioneta, con fundamento en una decisión judicial que le reconocía derechos sobre el automotor, según la información revelada por Infobae.
Pero, ¿cómo terminó un vehículo asociado al antiguo jefe del cartel de Medellín escondido en una casa de Laureles?
La respuesta está en una historia anterior: la intervención judicial de la propiedad que durante años fue autodenominada museo por el hermano de Pablo Escobar.
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