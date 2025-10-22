En Puerto Berrío (Antioquia) los usuarios de la Nueva EPS se tienen que encadenar para que les entreguen los medicamentos

La crítica situación del sistema de salud y el caos administrativo de la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno Nacional, han obligado a los pacientes de Antioquia a tomar medidas desesperadas para acceder a su derecho fundamental.
Este lunes 21 de octubre, varios usuarios decidieron encadenarse desde la madrugada a la puerta principal de la sede de la Nueva EPS en el municipio de Puerto Berrío, exigiendo soluciones inmediatas ante la demora en la entrega de medicamentos y la autorización de remisiones médicas.
Puede leer: Consternación en 120.000 pacientes de Nueva EPS en Antioquia: Promedan suspende servicios por deudas de $19.000 millones
Este acto de protesta pacífica subraya la grave crisis humanitaria que atraviesa el sector, donde la entrega oportuna y completa de medicamentos a nivel nacional apenas logra alcanzar el 50%.
La urgencia se reflejó en el drama de las familias: Adalberto Palacio se encadenó para reclamar la anfotericina B y la remisión inmediata para su esposa, Neida Flores Jacome, quien padece leishmaniasis visceral y lleva cerca de 60 días hospitalizada en la Clínica Génesis de Puerto Berrío.