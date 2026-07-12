¿Le toca trabajar este festivo del 13 de julio? Esto le deben pagar

Los trabajadores que deban laborar durante el lunes 13 de julio de 2026 tendrán derecho a recibir una remuneración superior, gracias a la entrada en vigencia del nuevo recargo del 90% por trabajar en días de descanso obligatorio, una de las principales novedades de la reforma laboral.
La fecha tiene además un significado especial: será la primera vez que Colombia conmemore como festivo el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, incorporado al calendario nacional mediante la Ley 2578 de 2026.
Aunque la celebración religiosa se realiza cada 9 de julio, este año el descanso obligatorio se trasladó al lunes 13 de julio, en aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que permite mover algunos festivos al lunes siguiente para conformar puentes festivos.
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