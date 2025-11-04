“La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial”: magistrado Jorge Ibáñez

Colombia ha pasado por un sinfín de tragedias, pero una de las más dolorosas fue la toma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Este hecho terminó con la destrucción del edificio y la muerte de un centenar de personas.
Aún se recuerda cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19, dirigidos por Alfonso Jacquín y Andrés Almarales, ingresó por la puerta principal del Palacio y tomó como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes, con el propósito de realizar un “juicio político” al entonces presidente Belisario Betancur. Aunque se registraron vulneraciones a los derechos humanos de múltiples formas y se responsabilizó al Estado, cuarenta años después el país sigue recordando aquel momento y se espera el perdón para los hijos, padres y hermanos de quienes murieron defendiendo la libertad de su país.
Todavía hay incógnitas y continúa la búsqueda de la verdad, aunque con la plena responsabilidad que recae en el M-19 y el Cartel de Medellín. Por eso, para el magistrado Ibañez, todavía no se ha contado la historia completa de aquel acontecimiento, de aquel acto de terror que sumió al país en la zozobra y que permanece vivo en la memoria de quienes lo vivieron.
Un suceso que el magistrado y presidente de la Corte Constitucional calificó como “una acción demencial”: “No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”, declaró Ibañez.
Durante el acto formal de instalación de la jornada académica “Justicia, memoria y reflexión: un asunto de todos”, el magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresó las siguientes palabras, en presencia de Octavio Augusto Tejeiro Duque, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura; Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; Alberto Montaña Plata, vicepresidente del Consejo de Estado; y Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia.
Estas fueron sus palabras:
Nos convoca hoy la conmemoración del cuadragésimo aniversario de uno de los hechos más graves y determinantes en la historia judicial de Colombia. No es un aniversario neutro: es un acto de responsabilidad frente a lo que somos hoy, y frente a lo que no podemos volver a permitir. La toma y la retoma del Palacio de Justicia no son simplemente un capítulo trágico; son una herida fundacional que redefine cómo entendemos el Estado de Derecho, la autoridad pública, y la fragilidad de nuestras democracias bajo presión.
Recordemos que el ataque perpetrado contra la Corte el 6 y 7 de noviembre de 1985, lo fue contra esa Corporación que obraba entonces como tribunal constitucional. Por esa época la Corte Suprema de Justicia además de sus funciones como tribunal de casación, cumplía sus funciones de control constitucional de altísimo impacto nacional y, como toda discusión constitucional, no se desencadenaba en un vacío. El país afrontaba una grave violencia política después de la ruptura del cese al fuego y demás compromisos por alcanzar la paz, asumía serios ataques certeros del narcotráfico que ya habían cegado la vida del Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla y se presentaban progresivas amenazas y atentados a jueces de instrucción y de juzgamiento. Era un país en plena disputa por el imperio del Estado de Derecho.