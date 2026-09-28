¿El nuevo Ángel de Victoria’s Secret vocea?: ella es Paloma Echavarría, la modelo en competencia Angels Among Us

La modelo Paloma Echavarría podría convertirse en la segunda colombiana en participar en un desfile de Victoria’s Secret, una de las marcas más conocidas de la industria de la moda. Al menos eso quedó claro tras el lanzamiento en YouTube de Angels Among Us, una nueva serie que sigue a un grupo de modelos durante la búsqueda de la próxima integrante de los llamados Ángeles de la marca.

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La docuserie se estrenó este domingo 27 de septiembre en YouTube y muestra diferentes etapas del proceso, entre ellas los castings y las audiciones. Los episodios serán publicados los jueves y domingos hasta el desfile de Victoria’s Secret 2026, previsto para el domingo 18 de octubre en Los Ángeles.

En ese evento se conocerá cuál de las participantes será escogida para ser el nuevo Ángel de Victoria’s Secret. La ganadora también recibirá un contrato exclusivo con IMG Models, agencia cuyos cazatalentos participaron en la búsqueda internacional.

Para Echavarría, la participación representa un nuevo paso dentro de su trayectoria en el modelaje y la creación de contenido digital. En plataformas digitales ha desarrollado una presencia relacionada con moda, fotografía y lifestyle, con trabajos orientados al modelaje editorial y comercial. También ha participado en sesiones fotográficas y colaboraciones con marcas emergentes de ropa y belleza.

Angels Among Us fue producida por Boardwalk Pictures y dirigida por Nadia Hallgren, cineasta que ha trabajado en Becoming, Victoria Beckham y Pop Star Academy: Katseye. La serie busca mostrar el proceso de selección desde la perspectiva de las aspirantes, con acceso a los castings y a diferentes momentos previos al desfile.

La producción también amplía el acceso del público al proceso de selección. La presencia de Echavarría en Angels Among Us la ubica entre las modelos que buscan llegar a la pasarela de 2026.