Video | La respuesta de Paloma Valencia a joven que se mostró preocupado por el fracking

La candidata presidencial Paloma Valencia defendió públicamente el uso del fracking en Colombia y aseguró que el país necesita avanzar en esa técnica para enfrentar riesgos energéticos, altos costos del gas y posibles apagones. Las declaraciones se dieron durante el programa “El país de los jóvenes”, donde un participante cuestionó su postura frente a la extracción de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico y le preguntó qué criterios técnicos y científicos aplicaría para evitar daños ambientales y sociales. Entérese: Yuvelis Morales, la activista colombiana ganadora del Goldman 2026 con su lucha contra el fracking El joven señaló que existen estudios que evidencian contaminación de acuíferos derivada del fracking y criticó que la propuesta de Valencia contemple avanzar incluso sin pruebas piloto.

“No hay evidencia sobre un daño ambiental significativo”

Ante esto, la candidata respondió que el debate no puede basarse únicamente en estudios críticos y sostuvo que el fracking lleva más de dos décadas utilizándose en Estados Unidos bajo marcos regulatorios estrictos. “No hay una evidencia sobre un daño ambiental significativo”, afirmó Valencia, quien además aseguró que en países donde existen afectaciones ambientales las empresas pueden ser demandadas.

¿Por qué Paloma Valencia considera necesario el fracking?

Durante su intervención, la precandidata vinculó directamente la explotación de hidrocarburos no convencionales con la seguridad energética del país. Según explicó, Colombia actualmente paga 40% más por el gas debido a la necesidad de importarlo, situación que, a su juicio, incrementa la contaminación y golpea especialmente a los hogares de menores ingresos. “Los colombianos más pobres ya no pueden cocinar con gas porque no les alcanza. Volvieron a la leña”, afirmó. Valencia sostuvo que esa situación estaría aumentando la deforestación y las enfermedades respiratorias en sectores vulnerables. La candidata del Centro Democrático también aseguró que la caída en la producción de gas afecta las regalías que reciben municipios y regiones productoras. Además, advirtió sobre riesgos de desabastecimiento energético y posibles apagones, especialmente frente a fenómenos climáticos extremos asociados al calentamiento global. “Hoy no tenemos ni siquiera cómo responder a un fenómeno del Niño agresivo”, señaló.

Cómo mitigar el daño ambiental

Aunque defendió el desarrollo del fracking, Valencia reconoció que la actividad debe tener compensaciones ambientales.

La precandidata indicó que una parte importante de las regalías derivadas de la explotación debería destinarse a programas de protección ambiental. “Sí tenemos que hacerlo”, afirmó al referirse al fracking, insistiendo en que se trata de una política “responsable con Colombia”.

¿Qué dice el análisis técnico sobre el fracking 4.0?

En medio del debate, el profesor Sergio Cabrales defendió que la tecnología actual del llamado “fracking 4.0” ha reducido significativamente varios de los riesgos ambientales que motivaron alertas años atrás. Según el análisis, las nuevas técnicas permiten reciclar hasta el 90% del agua utilizada o reemplazar parte del recurso hídrico con espumas y CO₂ supercrítico.

Cabrales sostiene además que el monitoreo microsísmico y los sensores predictivos permiten controlar la sismicidad inducida y mantenerla en niveles prácticamente imperceptibles. El profesor también argumenta que la regulación colombiana exige estudios sísmicos de alta resolución para operar en terrenos complejos.

¿Existe riesgo de contaminación de acuíferos?