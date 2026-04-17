“Difícil es ganar elecciones, y usted sí que sabe eso”: Roy a Fajardo y otras pullas en el debate Naturgas

Este 16 de marzo se vivió en Cartagena un debate presidencial en el marco del congreso anual de Naturgas. El espacio tenía como propósito principal hablar de la agenda energética, pero no faltaron las pullas políticas de unos candidatos presidenciales a otro. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella fueron los grandes ausentes de la jornada.
Al evento, promovido por Noticias Caracol, asistieron Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López y Roy Barreras. ¿Cuáles fueron las pullas de un lado hacia otro?