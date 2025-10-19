Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos

Varios delincuentes asaltaron el domingo por la mañana el museo del Louvre de París, sustrajeron joyas “de un valor inestimable” en siete minutos y se dieron a la fuga, anunciaron las autoridades francesas.

Horas más tarde, la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, con miles de diamantes, fue hallada dañada cerca del museo parisino y la Policía aún no había dado con el paradero de los ladrones.

Una fuente cercana al caso explicó a AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09:30 y las 09:40 locales (07:30-07:40 GMT), poco después de la apertura al público del museo.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por “motivos excepcionales”, pero no dio más detalles.

Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para “preservar huellas y pistas para la investigación”. Talia Ocampo, una turista estadounidense que estaba en los alrededores del museo, dijo a la AFP que era “una locura” lo que estaba sucediendo. “Es como una película de Hollywood”. Es “algo que no olvidaremos: no pudimos ir al Louvre porque hubo un robo”, indicó.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que “tres o cuatro” ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.

Allí estuvieron unos “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”, precisó.