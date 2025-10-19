x

Robo en el Louvre en París: ladrones se llevan joyas de “valor inestimable” en solo siete minutos

Varios delincuentes asaltaron este domingo el Museo del Louvre de París y sustrajeron valiosas joyas de la colección real francesa. En apenas siete minutos, los ladrones irrumpieron en la sala Apolo y saquearon dos vitrinas antes de darse a la fuga. Estos fueron los tesoros robados.

  Policías custodian el Museo del Louvre tras el robo de joyas de valor incalculable ocurrido la mañana del 19 de octubre de 2025 en París. FOTO: AFP.
    Policías custodian el Museo del Louvre tras el robo de joyas de valor incalculable ocurrido la mañana del 19 de octubre de 2025 en París. FOTO: AFP.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 42 minutos
bookmark

Varios delincuentes asaltaron el domingo por la mañana el museo del Louvre de París, sustrajeron joyas “de un valor inestimable” en siete minutos y se dieron a la fuga, anunciaron las autoridades francesas.

Horas más tarde, la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, con miles de diamantes, fue hallada dañada cerca del museo parisino y la Policía aún no había dado con el paradero de los ladrones.

Una fuente cercana al caso explicó a AFP que los hechos tuvieron lugar entre las 09:30 y las 09:40 locales (07:30-07:40 GMT), poco después de la apertura al público del museo.

La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció inicialmente en la red social X que permanecería cerrado el domingo por “motivos excepcionales”, pero no dio más detalles.

Posteriormente, la dirección del museo dijo a la AFP que los visitantes fueron evacuados rápidamente para “preservar huellas y pistas para la investigación”. Talia Ocampo, una turista estadounidense que estaba en los alrededores del museo, dijo a la AFP que era “una locura” lo que estaba sucediendo. “Es como una película de Hollywood”. Es “algo que no olvidaremos: no pudimos ir al Louvre porque hubo un robo”, indicó.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que “tres o cuatro ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando unbrazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.

Allí estuvieron unos “siete minutos” y saquearon “dos vitrinas”, precisó.

Los equipos de policía forense se encuentran investigando el hecho. FOTO: AFP.
Los equipos de policía forense se encuentran investigando el hecho. FOTO: AFP.

Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un “valor inestimable”.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, que informó del robo a primera hora de la mañana, señaló posteriormente que una de las joyas robadas había sido hallada cerca del museo.

Conozca: Ellos son los cinco escoltas de implicados en presunta tortura por la que señalan al papá de Greeicy Rendón

Según el sitio web del Louvre, en la galería asaltada se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, conocido como el Rey Sol.

Entre ellos, figuran tres diamantes históricos —el Regent, el Sancy y el Hortensia—, así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Los diamantes de la corona de Luis XIV y la colección real de piedras preciosas este histórico personaje sería uno de los objetos implicados en el robo. FOTO: AFP.
Los diamantes de la corona de Luis XIV y la colección real de piedras preciosas este histórico personaje sería uno de los objetos implicados en el robo. FOTO: AFP.

¿Qué se sabe hasta ahora?

La fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por “robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos”, encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial.

También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Periodistas de AFP vieron ingresar en el Louvre a un equipo forense de la policía. Por la famosa explanada del exterior del museo patrullaban soldados uniformados con rifles automáticos.

Al anunciar la noticia a primera hora de la mañana, la ministra de Cultura precisó que el asalto no había dejado heridos.

Contactado por AFP, el museo no quiso hacer comentarios por el momento.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales 80% eran extranjeros.

Lea también: Procuraduría profirió cargos contra la exrectora y la tesorera de la U. de Envigado por el caso del extraño y millonario robo

Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró una “pérdida inestimable”.

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

Sabemos muy bien que hay una gran vulnerabilidad en los museos franceses”, reconoció este domingo el ministro de Interior, pero señaló que el departamento de Cultura lanzó recientemente “un plan de seguridad” que también concierne al Louvre.

