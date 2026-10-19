Paris Saint-Germain vs. Barcelona, el plato fuerte de la Champions League; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Uno de los platos fuertes que ofrece la Champions League se jugará este martes 20 de octubre a las 2:00 p.m., hora de Colombia, en el Parque de los Príncipes, la casa del Paris Saint-Germain, cuando se enfrenten el PSG y el F.C. Barcelona. Los franceses son los actuales bicampeones de la Liga de Campeones. Por su parte los catalanes son el equipo en mejor estado de forma de las 5 grandes ligas del fútbol europeo. Los parisinos son el cuarto club más caro del mundo con una plantilla de 1,36 mil millones de euros, según la plataforma Transfermarkt. Barcelona es el equipo que lo sigue en el quinto lugar con 1,30 mil millones de euros. Quizá estos dos equipos no están en los primeros lugares en cuanto a la cifra que valora el plantel, sin embargo, su nivel de juego y los resultados los ubican como dos de los 3 mejores de Europa junto al Arsenal de Inglaterra. Será un choque de ideas similares, pues tanto el español Luis Enrique (DT de PSG) como el alemán Hansi Flick (DT del Barcelona) tienen una forma similar de jugar. La posesión es fundamental para dominar a sus rivales, además de que los dos equipos aprovechan al máximo la velocidad de sus extremos. Por un lado están Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvicha Kvaratskhelia en el PSG, mientras que el Barça responde con una delantera conformada por Raphinha, Anthony Gordon y Lamine Yamal.

Duelo de Balones de Oro

Por un lado está Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro y líder del PSG. Por otro lado, está Rodri, ganador del galardón en 2023 y que se quedó con el premio al mejor jugador del Mundial de Norteamérica 2026. También hay que destacar que los dos equipos llegan con bajas en la defensa. Luis Enrique no contará con Nuno Mendes, mientras que Hansi Flick viajará a París sin Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen. El partido será arbitrado por el inglés Michael Oliver y se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

El resto de partidos del martes

Tras la caída contra el sorprendente Bodo Glimt de Noruega, el Borussia Dortmund quiere recomponer el camino en su visita al Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán a las 11:45 a.m. A la misma hora también se enfrentarán el Fenerbahce turco contra el Slavia Praga de República Checa en el estadio Şükrü Saracoğlu Stadyumu, la casa del cuadro turco y donde se hace constantemente fuerte. En medio de las polémicas que lo rodean por los 115 cargos de los cuales se encontró culpable, el Manchester City de Enzo Maresca se centra en jugar al fútbol. Desde las 2:00 p.m., el cuadro celeste se medirá ante el AEK de Atenas en el Etihad Stadium. Napoli por su parte, quiere liderar la reivindicación del fútbol italiano cuando reciba al Bodo Glimt en el Diego Armando Maradona, estadio donde hace las veces de local. Otros 3 partidos se jugarán a las 2:00 p.m. El Liverpool de Andoni Iraola se quiere hacer fuerte en Anfield contra el Villarreal español. El “Submarino Amarillo” no atraviesa su mejor momento futbolístico, aunque los “Reds” tampoco, lo cual hace más parejo el compromiso. La Roma de Gianpiero Gasperini quiere recomponerse del golpe sufrido ante el Real Madrid la semana pasada, razón por la cual se espera que gane en el Olímpico ante el Slovan Bratislava. Con ansias de su primer triunfo en la Liga de Campeones, el FC Porto jugará en Do Dragao contra el PSV neerlandés. Todos los partidos se podrán ver a través de ESPN y Disney+. Lea también: Portugal anunció el castigo para Cristiano Ronaldo por irse de la concentración tras disputa con Jorge Jesus, ¿es grave? Bloque de preguntas y respuestas