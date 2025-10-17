Un hombre estuvo 19 horas secuestrado durante un ‘paseo millonario’ en Bogotá: lo drogaron y le robaron $40 millones

Un ciudadano en Bogotá vivió 19 horas de angustia luego de ser víctima de un 'paseo millonario' que se inició en la localidad de Chapinero y terminó en una vivienda del noroccidente de la capital. El hecho ocurrió luego de que el hombre, que salía de un bar en la exclusiva Zona T, abordará un taxi para dirigirse a su casa. En el trayecto, los delincuentes lo habrían drogado con sustancias tóxicas y posteriormente lo despojaron de sus pertenencias. Bajo los efectos de estas sustancias, la víctima fue trasladada hasta una vivienda en Suba, donde permaneció retenida por cerca de 19 horas. De acuerdo con las autoridades, durante ese tiempo los secuestradores aprovecharon su estado de vulnerabilidad para obtener información sobre sus cuentas bancarias y así realizar retiros y transferencias por un total de 40 millones de pesos.

Lea más: Otro ataque a activistas venezolanos en Bogotá: intimidan a una mujer afuera de su casa La familia del hombre, al notar su desaparición, dio aviso a las autoridades a través de la Línea 165 del Gaula, lo que permitió desplegar un operativo de rescate. Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, tres presuntos responsables fueron capturados en flagrancia tras un operativo del Gaula. “Este delito antes se clasificaba como hurto agravado en la ciudad y dada su gravedad y la facilidad con la que los delincuentes se enfrentaban ante la justicia un comportamiento tan absolutamente criminal y violento como quitarle la libertad a alguien, la Policía Metropolitana y la Fiscalía General han hecho un trabajo importante en lograr caracterizar estos comportamientos criminales como secuestros extorsivos. Por esta razón buscaremos con la Fiscalía que estos criminales se enfrenten a la máxima pena que permita la ley”, indicó el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo este miércoles.