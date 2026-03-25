Presidente Petro “parte cobijas” con sindicato de Ecopetrol y lo acusa de aliarse con corruptos

Otra vez la junta directiva de Ecopetrol terminó una reunión sin decidir el futuro de Ricardo Roa. La situación acrecentó los ánimos, no solo entre los directivos, si no entre dos viejos aliados: la Unión Sindical Obrera (USO) y el presidente Gustavo Petro.
De hecho, la tensión es tal que la central obrera ya dejó claro que si la Roa sigue al frente de la presidencia de la petrolera, pues convocará a una movilización nacional en defensa de la compañía.
Ante esa presión, Petro lanzó un fuerte mensaje contra el sindicato. La cuestión es que marcó un distanciamiento con el histórico sindicato del sector petrolero, que lo apoyó en la campaña presidencial en 2022 y, además, lo financió con más de $1.000 millones de pesos.