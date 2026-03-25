Presidente Petro “parte cobijas” con sindicato de Ecopetrol y lo acusa de aliarse con corruptos

Otra vez la junta directiva de Ecopetrol terminó una reunión sin decidir el futuro de Ricardo Roa. La situación acrecentó los ánimos, no solo entre los directivos, si no entre dos viejos aliados: la Unión Sindical Obrera (USO) y el presidente Gustavo Petro. De hecho, la tensión es tal que la central obrera ya dejó claro que si la Roa sigue al frente de la presidencia de la petrolera, pues convocará a una movilización nacional en defensa de la compañía. Ante esa presión, Petro lanzó un fuerte mensaje contra el sindicato. La cuestión es que marcó un distanciamiento con el histórico sindicato del sector petrolero, que lo apoyó en la campaña presidencial en 2022 y, además, lo financió con más de $1.000 millones de pesos.

Ante los señalamientos de la USO sobre un mal manejo de Ecopetrol, Petro calificó en su cuenta de X como “oscura” la respuesta del sindicato frente a la situación de la industria y defendió que los resultados de la petrolera estatal dependen directamente del comportamiento del mercado internacional. Contra las advertencias de una movilización dijo: “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”.

Señalamientos de corrupción y decisiones del pasado

Eso no es todo, en su pronunciamiento, el presidente también hizo una crítica retrospectiva sobre el manejo de los recursos durante el último ciclo de altos precios del crudo, que culminó en 2015. Le puede gustar: Ultimátum de la USO: amenaza con paro de trabajadores si Ricardo Roa no sale de Ecopetrol Según Petro, en ese periodo no se priorizaron inversiones en energías limpias, sino proyectos que terminaron en pérdidas millonarias. “Qué triste que en la época de altos precios del petróleo que termina en 2015 no hubieran invertido en energías limpias sino en proyectos donde se perdieron miles de millones de dólares por pura corrupción”, afirmó. El punto más crítico del mensaje fue la acusación directa contra un sector del sindicato, al que señaló de mantener vínculos con prácticas irregulares del pasado. “Lástima que parte de la USO siga y se alíe con estos corruptos”, sostuvo el jefe de Estado.

¿Qué decisiones vienen para Ecopetrol?

En el mismo mensaje, el presidente anunció que sostendrá reuniones con los delegados del Gobierno en la junta directiva de Ecopetrol, con el objetivo de definir medidas estratégicas.

El foco, según explicó, será evitar que la empresa enfrente una crisis en escenarios de caída de precios del crudo y, en cambio, aprovechar el actual contexto favorable. “Tomaremos las decisiones para que Ecopetrol no espere la quiebra cuando bajen los precios del petróleo sino que garantice las inversiones en este momento de altos precios internacionales y resultados no vistos desde hace años”, indicó.

¿Qué dice la USO?

La USO rechazó los señalamientos de Petro y defendió su papel histórico en la industria petrolera. El sindicato negó cualquier vínculo con prácticas de tercerización laboral y reiteró su postura en defensa del empleo formal. “La USO no es una empresa de tercerización. Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo”, anotó.