Paseo del río Medellín se cae a pedazos: ciclista lo recorrió y se volvió viral

El video comienza con un pequeño recorrido por Parques del Río. Montado en su bicicleta y con una cámara empotrada en el manubrio, Alexander Zabala hace un recorrido mostrando uno de los espacios públicos que más llenan de orgullo a Medellín y que le han permitido ganar aplausos y reputados premios de arquitectura en el mundo.
Desplazándose despacio alrededor de los jardines florecidos, ante el lente aparecen vendedores de helado, jóvenes disfrutando del paisaje, estudiantes de birrete tomándose fotos para sus grados y en general un espacio limpio, amplio y bien cuidado, que no tiene nada que envidiarle a las ciudades más ricas del mundo.
Le puede interesar: No es un edificio fantasma: antigua sede de Mi Río será recuperada y reabriría en 2027
En cuestión de escasos metros el panorama cambia. Tras llegar a una barrera que separa los senderos del parque con la Avenida Regional, cerca al deprimido vial, basta con avanzar unos cuantos metros al norte para encontrarse con la Medellín que incomoda.
El recorrido comienza a pocos metros de uno de los accesos del antiguo puente que construyó el Instituto Mi Río a la altura de La Macarena. Como si se tratara de una especie de paso fronterizo, una cuerda amarrada a un poste es la entrada a lo que queda del antiguo Paseo del Río, el gran sendero verde construido a mediados de la década de 1990 paralelo al río Medellín.