Patrick Vieira es presentado como nuevo seleccionador de Senegal

El exinternacional francés Patrick Vieira fue nombrado seleccionador de Senegal para suceder a Pape Thiaw, despedido tras el Mundial 2026, anunció el martes la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en un comunicado publicado en redes sociales. La decisión de nombrar a Vieira, de 50 años y nacido en Senegal, es “una elección estratégica” que “marca una nueva etapa en la voluntad de la FSF de establecer un equipo técnico de alto nivel, en línea con la ambición deportiva de nuestro país”, indicó la Federación.

El nuevo entrenador de los Leones de Teranga jugó como centrocampista en varios clubes europeos, como Cannes, AC Milan, Arsenal, Juventus, Inter de Milán o Manchester City. Sin club desde noviembre de 2025, su principal misión será recuperar la confianza de Senegal y despertar al equipo nacional, que fue eliminado en dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica, un resultado considerado como decepcionante en el país africano. El 12 de julio, la FSF anunció el despido de Pape Thiaw, tildando de “fracaso” el resultado en ese torneo. Seis meses antes, Senegal había ganado sobre el césped la Copa África de Naciones (CAN) contra el anfitrión Marruecos en Rabat (1-0 después de prórroga), pero el final del partido estuvo marcado por varios incidentes. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) otorgó a posteriori la victoria a Marruecos, pero Senegal llevó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que todavía no ha emitido su veredicto.

Trayectoria como DT de Vieira

Si bien Patrick Vieira tiene un lugar en el recuerdo de los aficionados del fútbol como uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia, su camino como entrenador no ha sido fácil. Durante su trayectoria tuvo grandes maestros como Arsène Wenger, Giovanni Trapattoni, José Mourinho o Carlo Ancelotti, de los cuales aprendió mucho y se nota en el juego de sus equipos, sin embargo, el palmarés como DT no es amplio. A sus 50 años, Vieira dirigió en 3 países distintos; entre esas ligas, dos de las llamadas “grandes”, la Ligue One de Francia y la Premier League de Inglaterra. Patrick arrancó su andar en los banquillos de manera profesional con el New York City F.C., de Estados Unidos. En la Gran Manzana estuvo desde 2016 hasta 2018. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Un mes después de salir del cuadro neoyorquino, fichó por el OGC Niza de la Ligue 1. Allí dirigió tres temporadas antes de tomarse un año de descanso por la pandemia del covid-19 y recalar en 2021 en el Crystal Palace de Londres. Con las “Águilas”, Vieira estuvo al frente dos años, donde devolvió un estilo competitivo a los “Azulgranas”. En 2023 llegó al RC Estrasburgo de Francia, club donde militó un año antes de su última experiencia en Genoa. En el equipo italiano estuvo entre 2024 y 2025. Ahora con Senegal, dirigirá su primera selección. Lea también: Por estar en contra de Infantino, el tercero al mando de la FIFA fue destituido de su cargo Bloque de preguntas y respuestas: