¡Qué ejemplo! Padres de familia terminaron en una pelea durante partido de torneo infantil

Una jornada de fútbol para niños de 10 años terminó en un bochornoso suceso protagonizado por padres de familias que se fueron a los golpes.

El hecho ocurrió en las canchas de la Hacienda Santa Bárbara en Floridablanca, Santander. Mientras en la cancha los menores de 10 años intentaban seguir como si nada ocurriera, los adultos alrededor se lanzaban entre golpes e insultos.

Los videos viralizados en redes sociales fueron grabados por testigos que estaban en canchas aledañas, quienes mostraban como la intolerancia de los adultos pasaba inclusive por la cancha donde los niños estaban jugando.

Según versiones de varios testigos recogidos por medios locales,la gresca se habría dado luego de que uno de los técnicos denunciara que en el otro equipo había dos niños jugando con el mismo número en la camiseta, algo que no se puede según el reglamento de la competición.