Final de lágrimas: en un partido de fútbol encendieron gas lacrimógeno en vez de bengalas; por poco hay una tragedia

Un susto se llevaron los asistentes a un partido de fútbol en Garzón, Huila, cuando en el arranque de un evento deportivo personas encendieron gases lacrimógenos pensando que eran bengalas.

El hecho ocurrió en la final de fútbol de veteranos cuando se llevaban a cabo los actos protocolarios del encuentro deportivo. El gas lacrimógeno se dispersó entre los asistentes, en donde el ambiente pasó de celebración a incomodidad.

Inmediatamente, una vez encendido el artefacto, las personas que se disponían a presenciar el encuentro empezaron a sentir irritación en los ojos y un malestar, por lo que, tanto quienes estaban en las graderías como en el terreno de juego buscaron evacuar el sitio para huir de este gas y poder respirar sin problemas.