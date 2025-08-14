x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Final de lágrimas: en un partido de fútbol encendieron gas lacrimógeno en vez de bengalas; por poco hay una tragedia

Los hechos ocurrieron en una final de fútbol aficionado del Huila, donde el humo afectó tanto a los jugadores y jueces como a los espectadores, en donde había menores de edad.

  • En medio de los actos protocolarios de un partido de fútbol, personas encendieron un artefacto pensando que eran bengalas y resultó gas lacrimógeno. Foto: Captura de video
    En medio de los actos protocolarios de un partido de fútbol, personas encendieron un artefacto pensando que eran bengalas y resultó gas lacrimógeno. Foto: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

Un susto se llevaron los asistentes a un partido de fútbol en Garzón, Huila, cuando en el arranque de un evento deportivo personas encendieron gases lacrimógenos pensando que eran bengalas.

El hecho ocurrió en la final de fútbol de veteranos cuando se llevaban a cabo los actos protocolarios del encuentro deportivo. El gas lacrimógeno se dispersó entre los asistentes, en donde el ambiente pasó de celebración a incomodidad.

Lea también: Caos en Barrio Triste: camión regó químico en zona comercial; dejó 18 intoxicados y 400 evacuados

Inmediatamente, una vez encendido el artefacto, las personas que se disponían a presenciar el encuentro empezaron a sentir irritación en los ojos y un malestar, por lo que, tanto quienes estaban en las graderías como en el terreno de juego buscaron evacuar el sitio para huir de este gas y poder respirar sin problemas.

El secretario de Gobierno del municipio de Garzón, Elkin Lloreda, fue quien confirmó ante Blu Radio que efectivamente el humo liberado en medio de los actos protocolarios correspondía al gas usado para disuadir disturbios.

El funcionario también anunció ante el medio anteriormente citado que, aunque el evento que se desarrollaba en el estadio de Garzón era de carácter privado, se iniciaron las investigaciones para detectar por qué se dio esta confusión y para que este tipo de hecho no se repitan.

A pesar de que en los videos difundidos se ve como jóvenes muestran con gracia lo ocurrido, la presencia de niños y adultos mayores provocó preocupación entre los asistentes. Afortunadamente, según las autoridades, no hubo personas afectadas y el evento se pudo llevar a cabo sin problemas.

El gas lacrimógeno es utilizado normalmente por las autoridades para el control de disturbios, su exposición a este causa efectos temporales como irritación en los ojos, lagrimeo, tos y dificultad para respirar, además de un posible ardor o picazón en la piel.

Sin embargo, una exposición prolongada a este tipo de gases puede, según estudios médicos, agravar problemas respiratorios o cutáneos que posea la persona.

Sigan leyendo: Migración Colombia deportó al hincha de Sao Paulo que armó pelea en el Atanasio

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida