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Real Madrid tomó medidas por la pelea entre Valverde y Tchouaméni: estas fueron las sanciones

El club merengue se pronunció luego de conocer la situación dentro del vestuario que implica a dos referentes de la plantilla.

  • Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se vieron envueltos en un enfrentamiento que reveló la tensión dentro del vestuario del Real Madrid. Foto: AFP
    Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni se vieron envueltos en un enfrentamiento que reveló la tensión dentro del vestuario del Real Madrid. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 58 minutos
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En medio de una temporada para el olvido, el Real Madrid vive un momento de tensiones antes del clásico ante el Barcelona por la liga española. Un enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha revelado la actualidad del vestuario. El club ya habría tomado las primera medidas.

Así lo manifestó el cuadro merengue a través de un comunicado oficial publicado en la mañana de este viernes donde aclaró que ambos futbolistas dieron sus versiones en sus respectivos descargos.

De acuerdo con las versiones oficiales, en esas comparecencias “los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, agregó el Real Madrid.

Luego de que cada jugador diera las respectivas versiones, el club ha decidido sancionar a cada jugador de forma económica con una multa de quinientos mil euros a cada jugador (500.000 euros), cerrando así el expediente entre los dos.

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