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Una historia grabada en Colombia y la vida de Rocky llegan al TIFF: estas son las películas más esperadas del festival

Del 10 al 20 de septiembre se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), considerado como uno de los más importantes de la industria a nivel mundial. Conozca cuáles son las producciones más esperadas del evento.

  • Yo soy Rocky y Búnker son dos de las películas que se proyectarán en el TIFF 2026. FOTO: MGM / Pathé.
    Yo soy Rocky y Búnker son dos de las películas que se proyectarán en el TIFF 2026. FOTO: MGM / Pathé.
El Colombiano
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hace 26 minutos
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Los famosos de Hollywood ya están en Toronto para la edición 51 del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que comienza este jueves con más de 200 películas en programación y estrenos protagonizados por celebridades como John Malkovich, Penélope Cruz, Helen Mirren, Adam Driver, Daniel Kaluuya y la estrella del k-pop Lisa.

Después de los festivales de Venecia y Telluride, el TIFF recibe a cientos de miles de asistentes que llegan a Toronto para ver algunos de los estrenos más esperados del año y encontrarse con sus protagonistas en las alfombras rojas.

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En el centro de esta edición están las historias de superación y de triunfadores inesperados. Una de ellas es Yo Soy Rocky, dirigida por Peter Farrelly, ganador del Óscar por Green Book. La película cuenta la improbable historia de cómo un entonces poco conocido Sylvester Stallone se enfrentó a Hollywood para llevar a la pantalla grande, con él como protagonista, la película que cambiaría su vida.

La noche de apertura estará reservada para Being Heumann, dirigida por Sian Heder, responsable de CODA. El drama biográfico cuenta la historia de la activista Judy Heumann y su lucha por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos. La producción de Apple TV está protagonizada por Ruth Madeley y Mark Ruffalo.

Otra de las historias biográficas que llegará al TIFF es Villeneuve: The Rise of a Legend, que reconstruye el ascenso del piloto de automovilismo Gilles Villeneuve, desde sus inicios humildes en Quebec hasta llegar a la cima de la Fórmula 1.

Entre los nombres que más atención despiertan está Lalisa Manobal, la estrella del k-pop conocida como Lisa, integrante de BLACKPINK. La cantante presentará Always Lalisa, un documental íntimo dirigido por Sue Kim que sigue el comienzo de su carrera como solista y sus primeros pasos como actriz en “The White Lotus”.

También llegará a Toronto el comediante y actor estadounidense Chris Rock con Misty Green, una sátira sobre Hollywood que marca su regreso detrás de las cámaras. Rosalind Eleazar interpreta a una actriz venida a menos que busca una segunda oportunidad.

La película cuenta además con Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick, Topher Grace y el propio Chris Rock en su elenco.

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Helen Mirren será otra de las figuras que pasará por las alfombras rojas del festival. La actriz protagoniza Maestros del Crimen, un thriller psicológico dirigido por el fotógrafo Anton Corbijn, conocido por sus retratos de figuras como David Bowie, Clint Eastwood y Mick Jagger.

Mirren interpreta a la escritora Patricia Highsmith, quien es presionada por su agente para escribir una última novela de Tom Ripley.

El director Zack Snyder, conocido por películas como 300 y Watchmen, presentará The Last Photograph, una cinta que mezcla drama y acción y sigue a un exagente de la DEA en una misión por una jungla de América del Sur para encontrar a dos sobrinos desaparecidos. La película, la cual fue rodada en un 90% en Colombia, está protagonizada por Stuart Martin y Fra Fee.

Entre las películas que llegan a Canadá después de pasar por otros festivales está Wild Horse Nine, sobre dos agentes de la CIA en la Isla de Pascua durante la tensa recta final del gobierno de Salvador Allende en Chile. Dirigida por Martin McDonagh, responsable de Los espíritus de la isla, y protagonizada por John Malkovich y Sam Rockwell, la cinta llega a Toronto después de su estreno en Venecia, donde fue ovacionada.

Desde Italia también llegan Búnker, un thriller psicológico protagonizado por Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes interpretan a un matrimonio en crisis, y Bucking Fastard, la más reciente producción del cineasta alemán Werner Herzog.

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Toronto recibirá además dos películas que vienen del Festival de Telluride, celebrado en Colorado: Elsinore, con Andrew Scott y Olivia Colman, y The Debut, una comedia musical que marca una nueva apuesta de Jesse Eisenberg como director.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo termina el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026?
El Festival Internacional de Cine de Toronto 2026 termina el 20 de septiembre.
¿Cuáles películas se estrenan en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2026?
Entre los estrenos de esta edición están “Yo Soy Rocky”, “Being Heumann”, “Villeneuve: The Rise of a Legend”, “Always Lalisa”, “Misty Green”, “Maestros del Crimen” y “The Last Photograph”, entre otras producciones.
¿Cuáles famosos estarán en el Festival de Cine de Toronto 2026?
Entre las figuras que estarán en el festival se encuentran John Malkovich, Penélope Cruz, Helen Mirren, Adam Driver, Daniel Kaluuya, Chris Rock, Lisa de BLACKPINK, Javier Bardem, Sam Rockwell, Andrew Scott y Olivia Colman.
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