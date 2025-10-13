“Ese apto es mío”: nuevas revelaciones sobre el penthouse de la mafia que Miguel Quintero usaba para negocios

Miguel Quintero recorre un lujoso penthouse en El Poblado y les muestra a sus amigos la amplitud y comodidades del inmueble, algo venido a menos por el abandono. Aunque se trata de un apartamento que pertenece a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que había sido incautado a la mafia hace décadas, él habla de él como si fuera propio.
El video fue enviado por el pariente del entonces mandatario de la capital antioqueña el 16 de mayo de 2020, en un chat grupal con sus amigos. Recorriendo el apartamento, comentó:
“Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”.
Este material está en poder de la Fiscalía acompañado de otros chats y audios en los que se comprobaría la participación del hermano del exalcalde y ahora candidato presidencial en un presunto entramado de corrupción.