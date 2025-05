PepsiCo, fabricante del De Todito, responde al veto de EE. UU., que pide evitar su consumo

El famoso De Todito es protagonista de un veto en Estados Unidos. No obstante, el fabricante de este alimento ultraprocesado sostuvo que su producción es hecha exclusivamente para comerciarse en Colombia.

Todo empezó porque el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento de Agricultura de EE. UU., declaró una alerta de salud pública por la exportación de De Todito a ese país.

La entidad sostuvo que esta marca no podía comerciarse en ese país porque no cuenta con la aprobación al incluir chicharrón de cerdo en su paquete. La cuestión es que Colombia no puede exportar carne a ese país.

Para contexto, PepsiCo tiene presencia en Colombia desde 1947. Actualmente, cuenta con dos plantas de producción: la de Funza, ubicada en Cundinamarca; y la Oriental, en Guarne (Antioquia).

Cada mes fabrica 20 marcas entre paquetes y bebidas y las vende a más de 400.000 puntos de venta en el país. Mejor dicho, los Choclitos, papas Margarita, galletas Chokis, Cheetos, el Maní Moto, y demás, no faltan en los colegios, en las paradas del transporte público, y en las ofertas de los populares vendedores que cuentan con cajones de dulces y casetas en los parques del país.