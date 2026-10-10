Yamid Amat regresa a su hogar en Bogotá: Fundación Santa Fe le dio el alta

El periodista Yamid Amat, de 84 años, ya está en su casa. Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W, de Caracol Radio, confirmó que el comunicador salió de la Fundación Santa Fe de Bogotá y continúa su proceso de recuperación en su residencia, tras una hospitalización que incluyó días en la unidad de cuidados intensivos.

Según los reportes, hasta ahora no se han divulgado detalles adicionales sobre el tratamiento que seguirá.

Amat fue hospitalizado en la noche del 21 de septiembre, luego de sufrir una descompensación mientras se desplazaba de Anapoima, Cundinamarca, a Bogotá.

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Inicialmente, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y, el 22 de septiembre, la Fundación Santa Fe informó que estaba en estado crítico y bajo pronóstico reservado.

La clínica dijo que requería un manejo integral y multidisciplinario y que los comunicados sobre su salud se emitirían según su evolución y con autorización de la familia.

Medios reportaron que el periodista ha padecido desde hace años una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y usa oxígeno, y que su hospitalización estaría asociada a una complicación de esa condición. La causa específica no fue confirmada oficialmente por la clínica.

El 25 de septiembre, su hijo, Yamid Amat Serna, informó por redes sociales que el periodista había tenido una evolución positiva en las últimas 24 horas, que estaba en piso de hospitalización y que respondía satisfactoriamente al tratamiento. «La fuerza del cariño manifiesta en los múltiples mensajes solidarios ha sido aliento y soporte cierto. [...] Avanzamos paso a paso», escribió.

Para el 4 de octubre, la Fundación Santa Fe comunicó que continuaba hospitalizado, con evolución clínica satisfactoria. En esos días también circularon versiones falsas sobre su fallecimiento, que su familia desmintió.