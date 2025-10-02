Más de 40 periodistas salvadoreños se exiliaron en 2025 por temor a capturas y acoso del gobierno de Bukele

Un gremio de periodistas de El Salvador denunció este miércoles, 2 de octubre, que por lo menos 43 comunicadores se fueron del país por “miedo” a ser detenidos por su labor crítica contra el gobierno de Nayib Bukele.

En un informe denominado ‘La Curva del silencio’, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes) señaló que la mayor parte de los casos sucedió en mayo pasado, cuando fueron detenidos activistas de derechos humanos críticos del mandatario. La asociación registra los casos ocurridos entre el 1 de enero y el 9 de junio de 2025.

“Los afectados explicaron que el principal motivo para salir del país era una posible orden de captura en su contra”, además de “razones de acoso y miedo a ser detenidos”, señaló el informe de la Apes. En varios casos, los periodistas denunciaron que fueron advertidos de la supuesta existencia de una lista con nombres de comunicadores y defensores que serían “objetivos próximos de captura por parte del gobierno”.

De acuerdo con el documento, los periodistas exiliados pertenecen principalmente a medios independientes o nativos digitales, que han mantenido una postura crítica frente a la administración Bukele. Estas salidas, según Apes, se producen en un contexto de creciente hostigamiento legal y político contra la prensa salvadoreña.