Julio Iglesias habla por primera vez tras denuncias de agresión sexual: dice que “la verdad llegará muy pronto”

Julio Iglesias es un ídolo de generaciones. Su carrera artística, que tuvo sus orígenes en su frustrado deseo de jugar al fútbol –llegó a jugar en el Real Madrid– ha estado marcada de éxitos y pocos escándalos, por eso las denuncias de acoso y agresión sexual en su contra sacudieron al mundo del espectáculo. Las graves denuncias trascendieron luego de la publicación este martes, 13 de enero, de una investigación del medio español ElDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univisión, en la que dos mujeres que trabajaron con él, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta, lo denunciaron por haber sido sometidas a agresiones sexuales en 2021, en las mansiones del cantante en la República Dominicana y Bahamas. “Me sentí como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, dijo una de las mujeres, identificada como Rebeca, en la publicación de Univisión. “Él me metía los dedos por todos los lados”, agregó la joven dominicana, que tenía 22 años cuando ocurrieron los presuntos hechos.

La otra mujer que denunció a Iglesias fue identificada como Laura, de nacionalidad venezolana y que tenía 28 años cuando empezó a trabajar para el cantante como su fisioterapeuta. Tras la publicación de la denuncia se desató una cascada de comentarios a favor y en contra de la estrella española, muchas, claro, en su propio país, donde el caso ya está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Siga leyendo: Chiara Ferragni quedó absuelta en el caso del ‘pandoro’: la justicia declara extinguido el delito Muchos lo condenaron desde el inicio, otros; sin embargo, pidieron que se respete su presunción de inocencia. Las denunciantes, por su parte, solo piden justicia. Hasta el momento de la publicación ni ElDiario.es ni Univisión lograron una versión de Iglesias sobre las denuncias en su contra; sin embargo, tras dos días de revuelo y silencio del entorno del cantante, el artista de 82 años se pronunció.

En una corta comunicación telefónica con la revista ¡Hola!, el cantante se refirió al escándalo que generó la denuncia y anticipó que “está preparando su defensa y todo se va a aclarar”. “Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”, señaló la revista. Le puede interesar: ¿Quién es Loli Bahia? La modelo con la que Rosalía se pasea de la mano por el mundo También, sostienen que el entorno cercano del cantante guarda “un absoluto silencio” evitando declaraciones públicas, pero en privado “niegan totalmente los hechos y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”. Es por eso que Iglesias, en diálogo con la revista, aseguró que “la verdad llegará muy pronto” e, insiste, en que “todo se aclarará”.