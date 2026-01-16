Pamela Anderson declaró que se sintió como “hígado picado” al lado del comediante Seth Rogen

La actriz y modelo Pamela Anderson expresó su molestia con Seth Rogen en el programa Andy Cohen Live, que conduce Andy Cohen en SiriusXM. Anderson dijo estar molesta con el comediante por su participación en la serie Pam & Tommy, que revive su tormentoso matrimonio con el músico Tommy Lee.

Durante la entrevista, Anderson dijo que se sintió “asquerosa” al estar sentada cerca de Rogen en la ceremonia de los Globos de Oro. La actriz relató que la incomodidad se intensificó al recordar que Rogen fue productor ejecutivo y uno de los actores principales de la serie que recreó la filtración de su video sexual con Tommy Lee.

Según explicó, la producción sigue siendo un motivo de enojo para ella, ya que considera que nadie debería verse obligado a revivir “el peor momento” de su vida sin haber dado su consentimiento. Anderson aseguró que, mientras estaba sentada cerca de Rogen, tuvo la sensación de ser “hígado picado”, especialmente cuando él resultó ganador del premio a Mejor Actor en una Serie de Televisión Musical o de Comedia por The Studio.