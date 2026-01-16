x

Pamela Anderson declaró que se sintió como “hígado picado” al lado del comediante Seth Rogen

La actriz y modelo habló de la filtración de su video íntimo, una experiencia que calificó como la más difícil de su vida,

  En los ochenta, Pamela Anderson se convirtió en un sex simbol mundial gracias a su papel en Guardiantes de la Bahía. Foto: Getty.
El Colombiano
hace 6 horas
La actriz y modelo Pamela Anderson expresó su molestia con Seth Rogen en el programa Andy Cohen Live, que conduce Andy Cohen en SiriusXM. Anderson dijo estar molesta con el comediante por su participación en la serie Pam & Tommy, que revive su tormentoso matrimonio con el músico Tommy Lee.

Durante la entrevista, Anderson dijo que se sintió “asquerosa” al estar sentada cerca de Rogen en la ceremonia de los Globos de Oro. La actriz relató que la incomodidad se intensificó al recordar que Rogen fue productor ejecutivo y uno de los actores principales de la serie que recreó la filtración de su video sexual con Tommy Lee.

Según explicó, la producción sigue siendo un motivo de enojo para ella, ya que considera que nadie debería verse obligado a revivir “el peor momento” de su vida sin haber dado su consentimiento. Anderson aseguró que, mientras estaba sentada cerca de Rogen, tuvo la sensación de ser “hígado picado”, especialmente cuando él resultó ganador del premio a Mejor Actor en una Serie de Televisión Musical o de Comedia por The Studio.

La actriz afirmó que espera que Rogen se disculpe algún día por la serie, aunque reconoció que no está segura de cuánto podría ayudarle una disculpa a nivel personal. También señaló que no se acercó a confrontarlo directamente, pero que lo hizo en su imaginación.

En sus memorias, Love, Pamela, Anderson contó que conoció a Lee en 1994 y tres días después de su primera cita, se casaron. Sin embargo, la filtración de un video íntimo de la pareja hizo de la convivencia un infierno. “Arruinó vidas, comenzando con nuestra relación, y es imperdonable que la gente, hasta el día de hoy, piense que puede beneficiarse de una experiencia tan terrible”, escribió la actriz.

