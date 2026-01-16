Ejército frustró atentado terrorista del ELN en Valdivia: hallaron cilindro de 40 libras y 600 metros de cordón detonante

Un atentado terrorista fue neutralizado por tropas del Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia, tras el hallazgo de varios artefactos explosivos en un sector estratégico de esta población.

De acuerdo con las autoridades militares, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, en coordinación con el Grupo Liviano de Caballería N.° 9, localizaron un material explosivo en la vereda Palomas, en inmediaciones de la Troncal de Occidente.

En el lugar fueron encontrados un cilindro de 40 libras, una granada IM26, cerca de 600 metros de cordón detonante, 350 metros de mecha de seguridad y un chaleco pixelado multipropósito de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Según información preliminar, estos elementos explosivos pertenecerían a la Compañía Héroes de Tarazá del ELN.

Las autoridades indicaron que el material explosivo presuntamente sería utilizado para ejecutar un atentado contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública, así como para afectar la movilidad en este importante corredor vial del norte del departamento.

Tras el hallazgo, personal especializado del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) realizó la destrucción controlada de los artefactos, logrando neutralizar de manera segura la amenaza. Asimismo, se instauraron las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación.