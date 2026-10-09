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El 65% de casos de violencia sexual en Medellín afecta a población indígena, alerta la Personería

La Personería emitió una alerta institucional por violencia sexual contra la población indígena. El 65 % de las activaciones de Código Fucsia corresponden a menores de edad, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Embera Katío.

  • Se estima que en Medellín habitan cerca de 5.500 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas como Embera Katío, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak.. Foto: EL COLOMBIANO
    Se estima que en Medellín habitan cerca de 5.500 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas como Embera Katío, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak.. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 25 minutos
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Un preocupante dato reveló la Personería de Medellín, al emitir una alerta institucional frente a los crecientes casos de violencia sexual contra población indígena en la ciudad, principalmente niñas, niños y adolescentes.

Según este ministerio público, el 65% de los códigos fucsia declarados corresponde a menores de edad, en su mayoría pertenecientes a la comunidad Embera Katío.

El código Fucsia es un protocolo de atención de emergencia y una ruta integral en el sector salud activada para proteger y asistir a personas que han sido víctimas de violencia sexual o de género. También, indicó esta entidad, hay altos índices de código Dorado, que se refiere a la atención de forma inmediata ante las conductas o los intentos de suicidio, así como las crisis emocionales graves o urgencias por consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con el personero distrital de Medellín, Mefi Boset Rave Gómez, la alerta es un llamado de atención a las Secretarías de Salud, Inclusión Social y Familia, Paz y Derechos Humanos, Educación, Seguridad y Convivencia y de las Mujeres, así como a la Gerencia Étnica, el ICBF Regional Antioquia, la Gobernación de Antioquia y la Dirección Seccional de Fiscalías.

Para este funcionario y la institución misma, la respuesta institucional no puede limitarse al momento de la crisis y debe incorporar las particularidades pluriétnicas, interculturales, familiares y comunitarias de los NNA indígenas.

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En ese sentido, recomendó fortalecer la ruta de salud mental y el modelo de atención en salud propia e intercultural, así como mejorar los mecanismos de interpretación y mediación, además de fortalecer la prevención y respuesta frente a las vulneraciones de derechos.

Élkin Gallego, personero delegado, agregó que ante la alerta fueron recomendadas a las entidades involucradas medidas preventivas con enfoque intercultural.

“De acuerdo con lo documentado por esta Personería Distrital, persisten una serie de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas, adolescentes indígenas en la ciudad, relacionados con casos de violencia sexuales, violencias basadas en género, explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, habitanza de calle, mendicidad forzada, así como un aumento de los casos de intento de suicidio”, afirmó Gallego.

El Grupo Especial de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería estableció que la salud mental y la conducta suicida requieren acciones de prevención, identificación temprana, activación de rutas, atención integral y seguimiento posterior a las situaciones críticas.

Es por eso que también esa dependencia pidió brindar acompañamiento a las instituciones educativas y consolidar información desagregada para fortalecer la participación de las familias, las niñas, niños y adolescentes y las autoridades indígenas.

Siga leyendo: Hay 582 indígenas embera katío en situación de mendicidad en Medellín: Personería

Se estima, según datos de la Administración Distrital, que en Medellín habitan 5.500 personas pertenecientes a poblaciones indígenas.

La Alcaldía realiza el acompañamiento a la población indígena a través de la Gerencia Étnica, enfocándose en la inclusión social, la educación, el empleo y la atención a comunidades vulnerables.

Esa dependencia coordina políticas públicas diferenciales para cabildos y comunidades indígenas de etnias como Nutabe, Ingas, Quillacinga Pastos, Wayúu, Chikabtariwak, Zenú y Embera. Esto incluye acompañamiento en espacios como la Casa Compartida del barrio Raizal y la Sede estudiantil del Cabildo Chibcariwak.

Así mismo, la Gerencia Ética desarrolla acciones de prevención de la mendicidad, así como rutas de atención para población desplazada, caracterización de familias y apoyo en procesos de retorno voluntario (como los acompañamientos a comunidades Embera Katío hacia el Chocó.

Un diagnóstico de la Personería sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población Embera en Medellín, hace cuatro años, reveló que 582 indígenas se encontraban en situación de mendicidad. De estos, 245 eran menores de edad.

La Personería encontró en sus estudios recientes que dieron con la alerta proferida, barreras lingüísticas, el temor a las autoridades y los usos y costumbres internos que generan subregistro en la denuncia, por lo que algunas situaciones no llegan a conocimiento de las instituciones.

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De igual manera, identificó como causas principales de la grave situación las dificultades para garantizar la atención especializada, el seguimiento posterior a las crisis, la insuficiente mediación intercultural y la discontinuidad de los procesos por cambios de profesionales y contratos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué reveló la Personería de Medellín sobre la niñez indígena?
Reveló que el 65 % de las atenciones por Código Fucsia (violencia sexual) en población indígena corresponden a menores de edad, afectando principalmente a la comunidad Embera Katío.
¿Qué es el Código Fucsia y el Código Dorado en Medellín?
El Código Fucsia es el protocolo de urgencia de salud para víctimas de violencia sexual. El Código Dorado se activa para emergencias de salud mental, intentos de suicidio o crisis por consumo de sustancias.
¿Cuántos indígenas viven en Medellín según las autoridades?
Se estima que en Medellín habitan cerca de 5.500 personas pertenecientes a diversas etnias indígenas como Embera Katío, Nutabe, Inga, Wayúu, Zenú y Chibcariwak.
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