Peste neumónica: cifras de contagios y muertes a lo largo de la historia

La muerte de una trabajadora de un instituto ruso que investigaba la peste y el aislamiento de cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella volvieron a poner el foco sobre una de las infecciones más peligrosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no cuenta con información suficiente para determinar qué ocurrió en el caso de Rusia.
Entre 2019 y 2025, diez países notificaron casi 4.000 casos humanos sospechosos de peste y 423 muertes, según la OMS. La organización señaló que, con la información disponible, el riesgo para la población general en Rusia parece bajo.