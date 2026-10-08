Peste neumónica: cifras de contagios y muertes a lo largo de la historia

La muerte de una trabajadora de un instituto ruso que investigaba la peste y el aislamiento de cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella volvieron a poner el foco sobre una de las infecciones más peligrosas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aún no cuenta con información suficiente para determinar qué ocurrió en el caso de Rusia. Entre 2019 y 2025, diez países notificaron casi 4.000 casos humanos sospechosos de peste y 423 muertes, según la OMS. La organización señaló que, con la información disponible, el riesgo para la población general en Rusia parece bajo.

¿Qué es la peste neumónica y cómo se contagia?

La peste es una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis, que circula entre animales silvestres, especialmente roedores. Existen distintas formas de la infección, entre ellas la bubónica, la septicémica y la neumónica. Esta peste afecta los pulmones y es considerada la forma más peligrosa. También es la única variante de la enfermedad que puede transmitirse directamente de persona a persona, a través de gotículas que se expulsan al toser o estornudar. Entérese: Ocho familias denuncian la muerte de sus bebés tras infecciones en un hospital de México Los síntomas pueden aparecer tan solo 24 horas después de la exposición. Según estudios citados en el informe de CNN, una persona infectada puede transmitir la enfermedad a aproximadamente 1,1 o 1,3 personas, en promedio. La infección también puede adquirirse por exposición a animales infectados. Más de 200 especies de mamíferos, en su mayoría roedores, pueden contraer la bacteria.

La peste neumónica requiere atención médica urgente. Los pacientes que reciben tratamiento durante las primeras 24 horas tienen mayores probabilidades de sobrevivir. El tratamiento se basa en antibióticos, que suelen administrarse durante al menos 10 a 14 días. Entre los medicamentos utilizados están la ciprofloxacina, la levofloxacina, la moxifloxacina, la gentamicina y la estreptomicina. La OMS no recomienda la vacunación general contra la peste, aunque contempla su uso para grupos de alto riesgo y trabajadores de laboratorio que están expuestos regularmente a la bacteria.

¿Cuántas pandemias ha generado la peste neumónica?

La bacteria ha infectado a poblaciones humanas durante al menos 5.000 años y está vinculada a tres de las pandemias más mortíferas registradas. Lea más: Todo lo que se sabe sobre la posible peste neumónica: Trump ofrece ayuda a Rusia mientras la UE vigila de cerca La primera, conocida como la peste de Justiniano, ocurrió entre los años 541 y 750. Algunas estimaciones calculan que pudo causar hasta 100 millones de muertes, aunque su impacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. La segunda pandemia, conocida como la peste negra, comenzó en el siglo XIV y se extendió por Europa y Oriente Medio. Se estima que causó entre 75 y 200 millones de muertes en el mundo y acabó con entre el 30% y el 60% de la población europea. La tercera pandemia comenzó en China en 1894 y se propagó por rutas comerciales marítimas. Afectó especialmente a India y China y dejó entre 12 y 15 millones de muertos, principalmente en Asia.

Grabado de Paulus Fürst, Doctor Schnabel von Rom (1656), FOTO: Museo Británico, en Londres, Reino Unido.

En tiempos más recientes, la peste sigue registrando casos. Desde la década de 1990, la mayoría de los contagios humanos se han producido en África, según la OMS. En Estados Unidos se reportan alrededor de cinco casos humanos al año, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La situación en Rusia permanece bajo observación mientras la OMS solicita información adicional para esclarecer la muerte de la trabajadora y determinar si existe algún riesgo sanitario.

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