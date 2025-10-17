Petro anuncia la salida del general Triana, director de la Policía, y le reclama por fallas como la matanza en Amalfi

El presidente Gustavo Petro informó en una alocución presidencial de este 17 de octubre que habrá cambios en la Policía Nacional y en su dirección: el general Carlos Triana saldrá de su puesto por las fallas que -según el jefe de Estado- encontró en varios hechos de violencia, como la matanza de 13 uniformados en el municipio de Amalfi, Antioquia, ocurrida el 21 de agosto de 2025.

“La Policía de Colombia va a cambiar. He pedido el cambio del director, que ha hecho un gran trabajo... pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente”, afirmó el jefe de Estado.

Lea también: Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

El ataque mencionado por Petro, y que ahora le pasa factura al general Triana, sucedió en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, cuando los uniformados fueron atacados por insurgentes, inicialmente con tatucos y cuando la aeronave iba a socorrerlos, fue atacada con explosivos.

Una vez en tierra, los subversivos remataron a los sobrevimientos con disparos de armas largas. En el ataque fallecieron el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante), el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza.