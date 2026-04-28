Petro aprieta la vocería: Los escándalos detrás de la “mordaza” a su gabinete

En medio de ese contexto, el mandatario decidió tomar medidas para controlar el manejo de la información pública. A través de una directriz dirigida a su gabinete, dejó claro que la comunicación oficial del Ejecutivo estará centralizada.

Han pasado pocos días desde la entrevista que provocó un fuerte remezón dentro de la Casa de Nariño. Las declaraciones de Angie Rodríguez, quien ocupó un cargo clave en el Gobierno y era cercana al presidente Gustavo Petro , dejaron al descubierto tensiones internas y señalamientos de presunta corrupción, así como una supuesta disputa entre altos funcionarios.

A pesar de que el caso de Angie Rodríguez fue la gota que derramó el vaso, los demás escándalos del Gobierno que se han gestado desde adentro del mismo no son una nimiedad.

En junio de 2023, ni siquiera un año después de haber llegado al poder, unos audios de Armando Benedetti (actual ministro del Interior y entonces embajador del Gobierno en Venezuela) pusieron en duda la legalidad de la campaña con la que Petro llegó a la Presidencia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en las grabaciones reveladas por Semana.

El diálogo sube de tono y el exfuncionario agregó:

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia a Sarabia “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Aquel fue solo el inicio de una guerra interna entre él y Laura Sarabia, quien entonces acababa de salir de ser jefa del Despacho Presidencial (fue despedida del despacho tras el escándalo) y estaba a punto de entrar a ser la directora del Dapre (donde llegó en septiembre, cuando la “perdonaron”). Actualmente, es embajadora de Colombia en el Reino Unido.

“Ustedes (Petro y Sarabia) me tratan como la mierda”, dijo Benedetti en ese momento. Quien le tiró otras pullas a Sarabia por haberlo “olvidado” o dejado de lado.

La pelea entre ambos escaló al plano legal y, hasta hoy, se mantiene: mientras tienen una tregua en persona, el proceso en donde ambos declaran en contra del otro continúa, algo inusual tratándose de dos de las manos derechas del presidente.