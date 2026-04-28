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Petro aprieta la vocería: Los escándalos detrás de la “mordaza” a su gabinete

Tras las acusaciones de una exdirectora del Dapre sobre presiones y conflictos internos, el Ejecutivo limitó la intervención pública de sus funcionarios y concentró el mensaje en la Presidencia. Sustentó la medida en la Constitución, ¿qué dijo?

  • Ministros deberán pedir autorización para hablar con la prensa luego del revuelo causado por denuncias públicas. FOTO: COLPRENSA.
    Ministros deberán pedir autorización para hablar con la prensa luego del revuelo causado por denuncias públicas. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 46 minutos
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Han pasado pocos días desde la entrevista que provocó un fuerte remezón dentro de la Casa de Nariño. Las declaraciones de Angie Rodríguez, quien ocupó un cargo clave en el Gobierno y era cercana al presidente Gustavo Petro, dejaron al descubierto tensiones internas y señalamientos de presunta corrupción, así como una supuesta disputa entre altos funcionarios.

En medio de ese contexto, el mandatario decidió tomar medidas para controlar el manejo de la información pública. A través de una directriz dirigida a su gabinete, dejó claro que la comunicación oficial del Ejecutivo estará centralizada.

Los antecedentes: las veces en las que declaraciones de funcionarios y exfuncionarios han dejado mal parado al Gobierno Petro

A pesar de que el caso de Angie Rodríguez fue la gota que derramó el vaso, los demás escándalos del Gobierno que se han gestado desde adentro del mismo no son una nimiedad.

En junio de 2023, ni siquiera un año después de haber llegado al poder, unos audios de Armando Benedetti (actual ministro del Interior y entonces embajador del Gobierno en Venezuela) pusieron en duda la legalidad de la campaña con la que Petro llegó a la Presidencia.

Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia en las grabaciones reveladas por Semana.

El diálogo sube de tono y el exfuncionario agregó:

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es que quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia a Sarabia “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Aquel fue solo el inicio de una guerra interna entre él y Laura Sarabia, quien entonces acababa de salir de ser jefa del Despacho Presidencial (fue despedida del despacho tras el escándalo) y estaba a punto de entrar a ser la directora del Dapre (donde llegó en septiembre, cuando la “perdonaron”). Actualmente, es embajadora de Colombia en el Reino Unido.

“Ustedes (Petro y Sarabia) me tratan como la mierda”, dijo Benedetti en ese momento. Quien le tiró otras pullas a Sarabia por haberlo “olvidado” o dejado de lado.

La pelea entre ambos escaló al plano legal y, hasta hoy, se mantiene: mientras tienen una tregua en persona, el proceso en donde ambos declaran en contra del otro continúa, algo inusual tratándose de dos de las manos derechas del presidente.

¿Qué dice el decreto que establece que solo Petro puede dar declaraciones públicas?

En el documento se recuerda que, según la Constitución, el Gobierno es una unidad encabezada por el jefe de Estado junto con sus ministros y directores de departamentos administrativos.

La instrucción establece que “la vocería principal y oficial del Gobierno Nacional será ejercida por el Presidente de la República, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”. Con esto, Petro busca asumir directamente el liderazgo del discurso institucional.

Le recomendamos leer: Así es la ‘guerra a muerte’ que se vive en la Casa de Nariño, según Angie Rodríguez: “Presidente, pare esto y proteja mi vida”

Los ministros y otros altos funcionarios aún podrán pronunciarse, pero bajo condiciones específicas. La directiva señala que deberán contar con autorización previa y ajustarse a las líneas definidas por la Presidencia: “Los Ministros y Ministras, y los Directores y Directoras de Departamento Administrativo podrán ejercer vocería oficial en los asuntos propios de sus carteras, previa autorización expresa del Presidente de la República. Dicha vocería deberá ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno”.

Para niveles técnicos o intermedios, las restricciones son aún mayores. El texto indica que estos funcionarios solo podrán referirse a temas propios de sus funciones y sin entrar en asuntos estratégicos del Gobierno:

“Podrán ejercer vocería únicamente respecto de las materias de su competencia, siempre y cuando, en su ejercicio no se aborden temas de definición de política o de estrategia del Gobierno nacional”.

Desde la Casa de Nariño se argumenta que esta medida busca evitar “contradicciones o mensajes que generen desinformación o afecten la confianza ciudadana”.

Además, se dispuso que cualquier comunicación relevante sea coordinada con el área encargada, al señalar que: “Las comunicaciones públicas impulsadas por los mencionados servidores estatales que puedan impactar el desarrollo de las actividades del Gobierno nacional deberán ser coordinadas con la Secretaría de Comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”.

¿Qué dijo Angie Rodríguez en contra del Gobierno? El escándalo que derramó el vaso

Hace una semana, Angie Rodríguez aseguró que dentro del Gobierno existiría un plan para “apartarla” de su cargo y mencionó a varias personas que, según ella, habrían participado en maniobras en su contra.

Entre los nombres señalados están Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. Sobre este último, afirmó que habría actuado junto a otros para afectarla e incluso lo vinculó con un supuesto caso de extorsión.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, dijo.

Respecto a Guerrero, a quien describió como una figura influyente pese a no haber asumido formalmente un cargo, aseguró que “maneja el poder en muchas entidades (...) Ella es el verdadero poder”.

También la calificó como su principal rival dentro del Gobierno y lanzó acusaciones delicadas sobre presuntos vínculos con el ELN, afirmando: “la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN. Entonces, cualquier persona que la escuche siente miedo (...) Me decía que era amiga de ellos y que tenía buena relación”.

En contexto: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder?

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