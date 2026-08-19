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Petro y Cepeda podrán hacer réplica de 20 minutos a la alocución de De la Espriella tras el terremoto

El expresidente y el senador Iván Cepeda cuestionarán los planteamientos del Gobierno sobre la atención de la emergencia por el terremoto. Aún no hay fecha definida para la respuesta.

  • La oposición ejercerá su derecho de réplica tras el balance presentado por el presidente sobre el terremoto del 10 de agosto y la atención a las víctimas. FOTO: EXPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
    La oposición ejercerá su derecho de réplica tras el balance presentado por el presidente sobre el terremoto del 10 de agosto y la atención a las víctimas. FOTO: EXPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 33 minutos
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El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda tendrán un espacio de 20 minutos para ejercer su derecho de réplica frente a la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella del pasado lunes 17 de agosto, en la que el mandatario presentó el balance de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto.

La intervención de la oposición se dará luego de que el jefe de Estado expusiera durante poco más de 19 minutos las dimensiones de la tragedia y la respuesta del Gobierno.

Con base en información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), De la Espriella reportó afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos, además de 312 personas fallecidas, 4.611 heridas y 290 desaparecidas. El balance también señaló que más de 120.328 familias resultaron afectadas.

Petro había solicitado este espacio con el argumento de que buscaba responder a los planteamientos del Gobierno y exponer sus críticas frente a la atención de las víctimas, así como sus propuestas sobre el rumbo que debería tomar el país durante la emergencia.

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“Este derecho no es una concesión del Gobierno: es una garantía constitucional de la oposición, el pluralismo y la democracia. Exigimos su pleno y oportuno cumplimiento”, sostuvo el exmandatario al defender su solicitud.

El derecho de réplica está respaldado, entre otras normas, por el artículo 112 de la Constitución Política, el artículo 15 de la Ley 1909 de 2018 —Estatuto de la Oposición— y el artículo 14 de la Resolución 3134 de 2018 del Consejo Nacional Electoral (CNE), modificada posteriormente por la Resolución 3941 de 2019.

Aunque ya está definido que Petro y Cepeda dispondrán de los 20 minutos para contraargumentar los planteamientos del Ejecutivo, todavía no se ha informado la fecha en la que se emitirá la intervención de los dos dirigentes de oposición.

La medida, sin embargo, fue criticada por María Fernanda Cabal, una de las figuras políticas más reconocidas de la derecha.

”Petro quedó viudo del micrófono. Se le olvida que no es senador, no es jefe de la oposición y no es vocero del Pacto. La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara”, aseguró.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto tiempo tendrán Gustavo Petro e Iván Cepeda para ejercer su derecho de réplica?
Gustavo Petro e Iván Cepeda tendrán un espacio conjunto de 20 minutos para responder a la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella del 17 de agosto.
¿Por qué Gustavo Petro pidió derecho de réplica a Abelardo de la Espriella?
Petro solicitó el espacio para responder a los planteamientos del Gobierno sobre la atención de la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto y exponer sus críticas y propuestas frente al manejo de la tragedia.
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