La primera píldora anticonceptiva masculina avanza y demuestra ser segura en humanos

En un laboratorio de investigación biomédica, un grupo de voluntarios sostiene un comprimido diminuto que, de confirmarse su eficacia, podría transformar la historia de la anticoncepción masculina. No contiene hormonas, no requiere cirugía y promete detener de forma reversible la producción de esperma. Su nombre es YCT-529, y acaba de superar su primer ensayo de seguridad en humanos.
Lea también: Fact check: ¿es verdad que ya está lista la pastilla anticonceptiva para hombres?
La noticia marca un avance significativo en un campo que, durante décadas, ha ofrecido a los hombres solo dos opciones confiables: el uso del preservativo o la vasectomía. Y aunque ambos métodos han demostrado su utilidad, ninguno ofrece una alternativa oral reversible comparable a la amplia gama de opciones disponibles para las mujeres.