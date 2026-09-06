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De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones

El Gobierno de Abelardo de la Espriella activó medidas de ahorro y generación térmica para enfrentar El Niño, proteger los embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento eléctrico durante 2026-2027.

  • El Gobierno De la Espriella busca anticiparse a El Niño con un plan para evitar apagones y contener el precio de la energía. FOTO: Colprensa y El Colombiano
    El Gobierno De la Espriella busca anticiparse a El Niño con un plan para evitar apagones y contener el precio de la energía. FOTO: Colprensa y El Colombiano
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 16 minutos
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el Plan Energía YA, una estrategia con la que el Gobierno busca anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional.

El anuncio se produce en un momento de presión sobre el sistema. De acuerdo con el boletín 358 de XM, existe una brecha entre la energía firme disponible y la demanda proyectada para los próximos años, mientras varios proyectos de generación han registrado retrasos en su entrada en operación.

El presidente señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales: la primera, incentivar el ahorro de electricidad; y la segunda, activar mecanismos para garantizar generación térmica durante el periodo de menores aportes hídricos.

“Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, afirmó De la Espriella.

Siga leyendo: Colombia registró temperaturas de hasta 42,9 °C en agosto: así podría avanzar el fenómeno de El Niño en septiembre

¿Cómo funcionará el incentivo al ahorro?

Una de las medidas busca modificar el comportamiento del consumo eléctrico. Los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a su meta individual podrán recibir un beneficio en su factura. En contraste, quienes superen su meta de consumo en más de 10% tendrán un cobro adicional.

El esquema contempla una excepción: los usuarios regulados de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos de esta medida.

La estrategia comenzó a aplicarse desde el 1 de septiembre, de acuerdo con las disposiciones de la CREG incluidas en el contexto del anuncio presidencial.

Para más información: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

La generación térmica será clave durante los meses de más calor

La segunda medida apunta a reforzar la generación térmica para reducir la presión sobre los embalses y mantener disponible la energía necesaria durante el periodo seco.

El Gobierno busca “cuidar desde ahora las reservas de nuestros embalses y reducir el riesgo de desabastecimiento durante el verano 2026-2027”.

La generación térmica destaca cuando disminuyen los aportes de agua a los embalses hidroeléctricos. Sin embargo, XM advierte que para llevar las plantas térmicas a los niveles requeridos se necesita garantizar tanto el suministro de combustibles como la logística para llevarlos hasta las centrales.

Según el boletín 358 de XM, el sistema necesitaría llevar la generación térmica de respaldo a niveles de entre 95 y 100 gigavatios por hora diarios. Para alcanzar esos niveles se requerirían aproximadamente 484 giga BTU por día (mil millones de BTU diarios) de gas natural y 34.039 barriles diarios de combustibles líquidos, distribuidos entre diferentes plantas térmicas.

Conozca más: ¡Mucho calor! Estos son los municipios de Colombia donde el termómetro llegó los 40 °C, hay uno de Antioquia

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