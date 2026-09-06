De la Espriella confirma las primeras medidas para afrontar El Niño y evitar apagones

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el Plan Energía YA, una estrategia con la que el Gobierno busca anticiparse a los efectos del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico nacional.
El anuncio se produce en un momento de presión sobre el sistema. De acuerdo con el boletín 358 de XM, existe una brecha entre la energía firme disponible y la demanda proyectada para los próximos años, mientras varios proyectos de generación han registrado retrasos en su entrada en operación.
El presidente señaló que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó dos medidas principales: la primera, incentivar el ahorro de electricidad; y la segunda, activar mecanismos para garantizar generación térmica durante el periodo de menores aportes hídricos.
“Con el Plan Energía YA nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, afirmó De la Espriella.
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