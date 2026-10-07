Él es Bladimir Vera, el investigador de la UdeA que busca las plantas que hay en Colombia para comer

Aunque el placer sea una de las máximas a la hora de comer -especialmente de aquellos que pueden hacerlo a su antojo-, otro principio que podría ser evidente para algunos es que en la mesa se sirve lo que hay en la alacena, la plaza, el supermercado. Sin embargo, mucho de lo que crece en tierras colombianas ni lo comemos, ni tampoco lo conocemos.
A esa serie de razonamientos hay que añadirle un factor más y es el hecho de que en lugares diversos en plantas como Colombia, donde miles de ellas son puro alimento, alrededor de 12 millones de personas no tienen acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades, como lo explica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Ese fue el punto de partida del investigador Bladimir Vera Marín para comenzar a identificar las plantas alimenticias del país, que son aquellas especies vegetales que los humanos cultivamos o recolectamos para alimentarnos de sus frutos, raíces, hojas o semillas. Lo que está haciendo el candidato a doctor en Biología es caracterizar las que se encuentran en las seis regiones colombianas: Andina, Caribe, Insular, Pacífica, Amazonía y Orinoquía.
“Durante varios años me dediqué a estudiar plantas medicinales, pero una de las motivaciones que me hizo cambiar de rumbo es que las alimenticias son un tema que ha quedado un poco olvidado. Además, en Colombia hay un problema constante de alimentación: muchos departamentos y, específicamente, algunas zonas de Antioquia, están en riesgo de inseguridad alimentaria”, le explicó Vera a EL COLOMBIANO, quien desde el 2024 comenzó “a mirar cuáles son las zonas que tienen más alimentos en nuestro país”.
El inicio de esta ambiciosa investigación fue revisando las zonas con inseguridad alimentaria en Antioquia, donde es una de las subregiones con mayores problemáticas de este tipo. Pero después el integrante del Grupo de Estudios Botánicos (Geobota) de la Universidad de Antioquia decidió ampliar la búsqueda a todo Colombia y sus fuentes clave han sido las bases de datos de jardines botánicos y herbarios de diferentes ciudades.