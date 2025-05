Fin del “abrazo” le dio nueva cara a la Plaza de Botero y trajo más turistas al centro de Medellín

Una de las asesoras turísticas de la zona señaló que salvo el basurero que dejan los habitantes de calle en las noches –que es recogido por Emvarias en la mañana– el cerramiento no se añora para nada. Según comentó, para ella haber puesto esa barrera fue una idea intrascendente que trajo más perjuicios que bondades.



De otro lado, Felipe –un guía turístico de la zona– señaló que para él la imposición de la barrera creó una frontera que dejaba a un lado a algunas personas como los habitantes de calle, situación que antes generaba más conflictos.



Lea aquí: La historia de Heriberto, el peculiar librero de Medellín que no sabe leer ni escribir



“A eso súmele que como muchos de ellos se quedaban en las zonas de acceso porque no podían pasar, eso generaba complicaciones con los turistas porque muchos visitantes llegaban y decían: ‘!Ah mira! La Plaza de Botero. Uy, ¿pero para entrar hay que pasar por esas puertas con tantos habitantes de calle?... No, mejor no entremos’”, recordó.