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La fintech paisa Plenti levanta US$3 millones para expandirse por América Latina

La fintech paisa Plenti cerró una ronda de inversión de US$3 millones, liderada por Tether y respaldada por Verda Ventures, para impulsar su expansión regional.

  • Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti. FOTO: Cortesía.
    Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti. FOTO: Cortesía.
Diario La República
hace 34 minutos
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La fintech paisa Plenti cerró una ronda de inversión Seed por US$3 millones, liderada por Tether, empresa emisora de la stablecoin USDT, y con la participación de Verda Ventures.

La firma utilizará estos recursos para consolidar su presencia en Colombia e iniciar la expansión de sus servicios financieros hacia Perú y Bolivia.

Lea más: Así funciona Plenti, la startup paisa que permite invertir en oro digital desde solo $20.000

Nacida en Medellín, Plenti cuenta con más de 150.000 usuarios y procesa un volumen superior a US$3.100 millones al año mediante sus operaciones B2B y B2C. La plataforma conecta monedas locales con dólares digitales y permite realizar operaciones de ahorro, conversión de dinero, remesas e inversión.

“Que Tether entre ahora como inversionista valida lo que hemos construido y nos permite fortalecer la liquidez y la seguridad de la plataforma para llevar este modelo a más mercados de América Latina”, afirmó Martín Peláez, cofundador y CTO de Plenti.

La entrada de Tether busca brindar respaldo estratégico en liquidez e infraestructura tecnológica a la compañía. Tether es el emisor de Usdt, activo que contaba con cerca de US$184.600 millones emitidos y una cuota superior a 60% en el mercado global de monedas estables al término del segundo trimestre de 2026.

Entre las herramientas de la plataforma figuran el pago de recompensas de hasta 8% E.A. sobre saldos en dólares, el acceso a inversiones en acciones estadounidenses desde US$6, ETF y activos digitales como Bitcoin u Oro Digital, además de una tarjeta Visa.

“Levantamos US$3 millones para una operación que ya mueve más de US$3.100 millones al año. No necesitábamos capital para crecer en Colombia; lo levantamos para acelerar y llevar el modelo a nuevos mercados”, añadió Peláez.

Puede leer: Superfinanciera hizo piloto para prestar servicios financieros a plataformas de intercambio de criptoactivos, ¿cómo les fue?

Cabe recordar que Plenti, en marzo de este año, lanzó la campaña de recompensas con hasta 8,25% Efectivo Anual. La propuesta ofreció dos alternativas: una opción a término fijo con 8,25% efectivo anual (E.A.) a 30 días, y otra de disponibilidad inmediata con hasta 6% E.A., sin mínimo de permanencia.

“En Plenti creemos que la mejor experiencia financiera es la que se adapta a la vida real: a quienes quieren planear a 30 días con una recompensa atractiva, y a quienes necesitan acceso inmediato sin renunciar a una rentabilidad competitiva”, afirmó Nicolás Zuleta, cofundador de Plenti.

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