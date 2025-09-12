¿Con el enemigo en casa? Caen 4 policías y un expolicía por extorsión a comerciantes de El Hueco, en el Centro de Medellín

Cuatro policías activos y un integrante de esta institución retirado fueron capturados como presuntos responsables de realizar extorsiones a comerciantes del sector de El Hueco, en el centro de Medellín. Le recomendamos leer: Capturan a 23 policías de Medellín por presuntos nexos con bandas Las aprehensiones de los uniformados y el exuniformado ocurrieron en las ciudades de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada y Chigorodó, y las habrían efectuados miembros de la misma institución policial, según informó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez en la mañana de este viernes, 12 de septiembre. También, de acuerdo con el informe del ministro Sánchez en su cuenta de X, “las investigaciones evidenciaron que estos funcionarios exigían entre 5 y 40 millones a comerciantes del sector El Hueco de Medellín”.

La oferta de los agentes era favorecer a los comerciantes que presumiblemente ingresaban mercancía de contrabando mediante omisión de controles y manipulando los circuitos cerrados de televisión para borrar sus rastros. Al parecer, el comportamiento de los ingresos de los policiales presuntamente corruptos habría delatado su comportamiento irregular, pues un peritaje realizado tras el inicio de las indagaciones al respecto desarrolló un incremento patrimonial injustificado de entre 100 y 120 millones de pesos en el año 2022. Fuera de eso, también de acuerdo con el general Sánchez, la expolicía capturada habría estado en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo las actividades de contrabando. “@INTERPOL_HQ emitió Circular Azul para su captura internacional”, anunció el ministro y general retirado del Ejército. "Nuestra Fuerza Pública actúa con transparencia y decisión. Cero tolerancia a la corrupción: limpiamos la institución desde adentro para proteger la confianza ciudadana y honrar el uniforme. La integridad es la base de la seguridad", puntualizó. También le sugerimos: No fue uno, ni fueron dos, fueron 21 los extorsionistas de la banda Caicedo capturados en Medellín

Otro caso en el último año