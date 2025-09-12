¿Con el enemigo en casa? Caen 4 policías y un expolicía por extorsión a comerciantes de El Hueco, en el Centro de Medellín

Cuatro policías activos y un integrante de esta institución retirado fueron capturados como presuntos responsables de realizar extorsiones a comerciantes del sector de El Hueco, en el centro de Medellín.
Le recomendamos leer: Capturan a 23 policías de Medellín por presuntos nexos con bandas
Las aprehensiones de los uniformados y el exuniformado ocurrieron en las ciudades de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada y Chigorodó, y las habrían efectuados miembros de la misma institución policial, según informó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez en la mañana de este viernes, 12 de septiembre.
También, de acuerdo con el informe del ministro Sánchez en su cuenta de X, “las investigaciones evidenciaron que estos funcionarios exigían entre 5 y 40 millones a comerciantes del sector El Hueco de Medellín”.