x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Con el enemigo en casa? Caen 4 policías y un expolicía por extorsión a comerciantes de El Hueco, en el Centro de Medellín

Los uniformados y el exagente al parecer exigían entre $5 millones y $40 millones por pasar por alto controles al contrabando y borrar registros de cámaras.

  • Los policías activos fueron capturados por miembros de la propia institución. FOTO: POLICÍA
    Los policías activos fueron capturados por miembros de la propia institución. FOTO: POLICÍA
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Cuatro policías activos y un integrante de esta institución retirado fueron capturados como presuntos responsables de realizar extorsiones a comerciantes del sector de El Hueco, en el centro de Medellín.

Le recomendamos leer: Capturan a 23 policías de Medellín por presuntos nexos con bandas

Las aprehensiones de los uniformados y el exuniformado ocurrieron en las ciudades de Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Puerto Tejada y Chigorodó, y las habrían efectuados miembros de la misma institución policial, según informó el propio ministro de Defensa, Pedro Sánchez en la mañana de este viernes, 12 de septiembre.

También, de acuerdo con el informe del ministro Sánchez en su cuenta de X, “las investigaciones evidenciaron que estos funcionarios exigían entre 5 y 40 millones a comerciantes del sector El Hueco de Medellín”.

La oferta de los agentes era favorecer a los comerciantes que presumiblemente ingresaban mercancía de contrabando mediante omisión de controles y manipulando los circuitos cerrados de televisión para borrar sus rastros.

Al parecer, el comportamiento de los ingresos de los policiales presuntamente corruptos habría delatado su comportamiento irregular, pues un peritaje realizado tras el inicio de las indagaciones al respecto desarrolló un incremento patrimonial injustificado de entre 100 y 120 millones de pesos en el año 2022.

Fuera de eso, también de acuerdo con el general Sánchez, la expolicía capturada habría estado en Emiratos Árabes Unidos favoreciendo las actividades de contrabando.

“@INTERPOL_HQ emitió Circular Azul para su captura internacional”, anunció el ministro y general retirado del Ejército.

"Nuestra Fuerza Pública actúa con transparencia y decisión. Cero tolerancia a la corrupción: limpiamos la institución desde adentro para proteger la confianza ciudadana y honrar el uniforme. La integridad es la base de la seguridad", puntualizó.

También le sugerimos: No fue uno, ni fueron dos, fueron 21 los extorsionistas de la banda Caicedo capturados en Medellín

Otro caso en el último año

Esta es por lo menos la segunda captura de expolicías por presuntos hechos delictivos en la capital antioqueña en tiempos recientes. A principios de este año también fue capturado el excomandante de la estación de la policía en el barrio El Poblado y un subintendente de la misma entidad, presumiblemente por hacer parte de una red que extorsionaba a comerciantes exigiéndoles pagos a cambio de no cerrarles sus establecimientos por incumplir requisitos legales.

La noticia en ese caso la dio el alcalde, Federico Gutiérrez, quien señaló entonces que indagarían también por los dueños de establecimientos que pagaron porque también son corruptos.

Fuera de eso, en diciembre de 2020 fueron capturados 23 policías que prestaron servicio en Medellín, habiendo estado la mayoría asignados a la estación de Belén. En el grupo había hasta oficiales y suboficiales que al parecer tendrían relaciones clandestinas con las plazas de vicio y las bandas de las comunas Belén y Guayabal, en particular del sector Barrio Antioquia, como “la 24”, “Alexpin”, “la Cueva”, “el Coco” y “San Bernardo”.

El informe del caso señaló que los uniformados, al parecer, recibían sobornos por sumas mensuales que oscilaban entre los $3’000.000 y $30’.000.000, a cambio de omitir sus tareas de vigilancia y suministrar información reservada a los criminales, de modo que pudieran traficar, asesinar y extorsionar sin interferencias.

Así mismo, le puede interesar: Casa por cárcel para dos expolicías corruptos: pidieron $8 millones para no judicializar a una pareja

Y cerca de 15 años atrás también fue desmantelada en el Centro una banda conformada en buena parte por agentes adscritos a la Estación Candelaria que extorsionaban a los comerciantes, las prostitutas y hasta a los jíbaros.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida