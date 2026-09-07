Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

A batir el ala: así será la primera edición de Pollo Week, lo nuevo de Tulio Zuloaga

Diez ciudades de Colombia acogerán el evento creado por el influencer gastronómico.

  • Tulio recomienda es un creador de contenido para redes sociales que gestiona eventos gastronómicos. Foto Cortesía.
    Tulio recomienda es un creador de contenido para redes sociales que gestiona eventos gastronómicos. Foto Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Del 21 al 27 de septiembre se realizará la primera edición de Pollo Week, una iniciativa que ofrecerá preparaciones de pollo frito por $20.000 en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio e Ibagué.

Siga leyendo: Estos son los mejores alimentos para mantenerse hidratado durante los días de calor

La propuesta incluye hamburguesas de pollo, alitas, tacos, baos, tenders, presas con o sin salsa y sánduches, entre otras preparaciones.

Los restaurantes y emprendimientos participantes, así como sus respectivos platos, estarán disponibles en la aplicación TULIO.

La iniciativa es promovida por Pollo Colombiano y Fenavi-Fonav y busca, según sus organizadores, además de incentivar el consumo de estas preparaciones, apoyar la reactivación de restaurantes y emprendimientos ubicados en algunas de las zonas afectadas.

La organización cree que la campaña será una oportunidad para alentar las ventas, volver a ocupar las mesas y respaldar al sector gastronómico mediante el consumo.

¿Quién es Tulio?

Tulio Zuluaga es un cocinero colombiano que, tras retirarse del mundo del entretenimiento, se dedicó a la producción y presentación de contenidos relacionados con gastronomía, vinos y cocina.

Estudió gastronomía en la Escuela de Cocina Mariano Moreno y realizó una especialización en gastronomía colombiana en el SENA.

A través de sus plataformas, “Tulio Recomienda”, comparte recetas bajo el concepto de “fácil cocina para los que no cocinan” y se ha consolidado como uno de los blogueros gastronómicos más seguidos de Colombia y Latinoamérica. También es creador de Burger Master, Sushi Master y Pizza Master.

Le puede interesar: Las razones por las que Tulio Zuloaga no volvió cantar, tras el boom de la Cachucha bacana

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizará Pollo Week en Colombia?
Pollo Week se realizará del 21 al 27 de septiembre, durante siete días, con ofertas de preparaciones de pollo frito a $20.000.
¿En qué ciudades se podrá disfrutar de Pollo Week?
La primera edición se realizará en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio e Ibagué.
¿Qué platos de pollo se podrán encontrar durante Pollo Week?
La oferta incluye hamburguesas de pollo, alitas, tacos, baos, tenders, presas con o sin salsa y sánduches, además de otras preparaciones que ofrecerán los restaurantes participantes.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos