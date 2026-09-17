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¿Por qué anularon el gol de Inter de Bogotá ante Nacional? El reglamento explica la decisión

El gol anulado a Inter de Bogotá ante Atlético Nacional generó polémica, pero la regla del fuera de juego explica por qué el árbitro Carlos Betancur, tras revisar el VAR, mantuvo su decisión.

  • En las imágenes se observa la acción que fue anulada por fuera de lugar. FOTOS PANTALLAZOS DE LA TRANSMISIÓN DE WIN SPORTS+
    En las imágenes se observa la acción que fue anulada por fuera de lugar. FOTOS PANTALLAZOS DE LA TRANSMISIÓN DE WIN SPORTS+
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La polémica apareció en el duelo entre Atlético Nacional e Inter de Bogotá por una acción que pudo cambiar el rumbo del partido. El conjunto bogotano consiguió marcar, pero el árbitro Carlos Betancur, después de revisar la jugada en el VAR, decidió anular el tanto por fuera de juego.

La discusión se originó porque, en la acción, el balón terminó siendo tocado por Xavi Ríos, defensor de Atlético Nacional, antes de llegar a Sanguinetti, quien posteriormente convirtió. Por eso, algunos consideraron que el jugador de Inter había quedado habilitado al recibir la pelota de un futbolista rival.

Sin embargo, la regla del fuera de juego establece una diferencia fundamental entre un juego deliberado del defensor y un simple rebote o rechazo. Esa distinción fue determinante para la decisión tomada por Betancur después de consultar con el VAR.

¿Cuándo un defensor habilita al delantero?

De acuerdo con la regla, un jugador que se encuentra en posición adelantada no incurre en fuera de juego si recibe el balón de un defensor rival que realiza un juego voluntario o deliberado.

Esto ocurre cuando el defensor tiene tiempo, distancia y control suficientes para decidir qué hacer con la pelota y ejecuta de manera intencional una acción sobre ella.

Entre las situaciones que pueden habilitar al atacante están un pase consciente hacia atrás o hacia un compañero, un control o intento de dominar el balón y un despeje intencional con el pie o la cabeza.

En esos casos, aunque el delantero estuviera inicialmente en posición adelantada, la acción deliberada del defensor puede reiniciar la consideración del fuera de juego.

El rechazo de Xavi Ríos no habilitó a Sanguinetti

La jugada del partido entre Inter y Nacional se encuentra en el segundo escenario. El contacto de Xavi Ríos con el balón no fue considerado un juego deliberado que habilitara al atacante, sino un rechazo.

La diferencia es clave. Si la pelota golpea accidentalmente al defensor o este interviene como consecuencia de una reacción imprevista, no se considera que haya realizado un juego voluntario sobre el balón. En consecuencia, la posición adelantada del atacante se mantiene.

Lo mismo ocurre con los rebotes fortuitos o con aquellos balones que llegan de manera sorpresiva a corta distancia y a gran velocidad, cuando el defensor no tiene posibilidades reales de controlar la situación y decidir voluntariamente qué hacer.

Tampoco se considera una acción deliberada una salvada defensiva de emergencia, como puede ocurrir con un rechazo sobre la línea de gol realizado bajo una presión extrema y sin tiempo suficiente para controlar el balón.

La explicación de la decisión

En el caso de Xavi Ríos, el defensor alcanzó a intervenir sobre la pelota, pero ese contacto no significó que hubiera realizado una acción deliberada para jugarla en dirección a Sanguinetti. Fue un rechazo dentro de la jugada.

Por esa razón, el hecho de que el balón haya pasado por un jugador de Nacional antes de llegar al futbolista de Inter de Bogotá no significa automáticamente que se haya eliminado la posición adelantada.

Betancur acudió al VAR para revisar la acción y, tras analizarla, mantuvo la decisión de sancionar el fuera de juego. La clave no estaba únicamente en determinar quién tocó por última vez la pelota, sino en establecer qué tipo de intervención realizó Xavi Ríos.

Así, la jugada que generó polémica tiene una explicación en el reglamento: un defensor rival no habilita automáticamente a un atacante por el simple hecho de tocar el balón. Para que exista una nueva situación de juego que elimine el fuera de juego, su intervención debe ser voluntaria y deliberada. En la acción protagonizada por Ríos, el contacto fue considerado un rechazo y, por ello, Sanguinetti continuaba en posición adelantada.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué fue anulado el gol de Inter de Bogotá?
Porque Sanguinetti se encontraba en posición adelantada y el contacto de Xavi Ríos con el balón fue considerado un rechazo, no una acción deliberada que habilitara al atacante.
¿Cuándo un defensor sí habilita a un delantero?
Cuando juega el balón de manera voluntaria o deliberada, teniendo tiempo, distancia y control para decidir la acción. Puede ocurrir con un pase consciente, un control o intento de dominar la pelota, o un despeje intencional.
¿Qué ocurrió en la acción de Xavi Ríos?
El defensor de Nacional realizó un rechazo y no tuvo un control deliberado del balón. Por eso, su intervención no reinició la jugada respecto al fuera de juego y Sanguinetti continuaba en posición adelantada.
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