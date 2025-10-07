¿Bancolombia recortó jornada de atención por la reforma laboral?

Desde este 6 de octubre, Bancolombia, el banco con mayor cobertura en el país, anunció un nuevo horario de atención en varias de sus sucursales físicas, lo que causó un gran revuelo entre los usuarios.
Y no es para menos, pues se estima que este banco cuenta por lo menos con unos 30 millones de clientes y alrededor de 5.000 cajeros electrónicos en el país.
La medida fue confirmada por la entidad bancaria a este medio de comunicación. “Pensando siempre en ofrecerles el mejor servicio a nuestros clientes y en operar de una manera más organizada escuchando sus necesidades, unificamos los horarios de atención en las sucursales físicas del país”.