“Inaudito que se aprovechen del nombre de mi padre”: hija de Jorge Eliécer Gaitán está en huelga de hambre por decisión del Gobierno con el Clan del Golfo

Una resolución firmada por el gobierno de Gustavo Petro ha desatado el reclamo de los familiares del líder político Jorge Eliécer Gaitán, pues en medio de las conversaciones con el Clan del Golfo, el Estado permitió que la estructura criminal cambiara de nombre.
La resolución fue firmada el pasado 5 de septiembre por el Ministerio del Interior, quien en ese momento tenía funciones presidenciales, ya que el mandatario estaba de viaje en Japón. En ese documento se reconoce a dicha estructura como un grupo armado organizado (GAO).
En contexto: Gobierno reconoció al Clan del Golfo como grupo armado, ¿esto implica que les reconocen beligerancia política?
Además de ese reconocimiento, el gobierno aceptó el nombre de Ejército Gaitanistas de Colombia (EGC) en vez de Clan de Golfo, último nombre que ha tenido la banda que surgió luego de una desmovilización de los paramilitares en el año 2000.
El grupo al margen de la ley que ha tenido los nombres de Clan Úsuga, Los Urabeños y Bloque Héroes de Castaño. Lo que reclama la familia es que al reconocerse el cambio de nombre a EGC, se trataría de mostrar a un grupo con una ideología política.
La denominación que se dio antes de iniciar las conversaciones del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo en Catar ha generado indignación entre los familiares del líder político víctima de magnicidio Jorge Eliécer Gaitán Ayala, asesinado el 9 de abril de 1948 en un hecho que dio pie a lo que después se conoció como El Bogotazo y desató una ola de violencia bipartidista en Colombia.