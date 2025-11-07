¿Qué se sabe del caso de ‘El Wally’, influencer asesinado en Floridablanca?

Walter Fabián Archila Bermúdez, conocido en el mundo digital como ‘El Wally’, era un reconocido creador de contenido cuyas producciones humorísticas alcanzaron más de tres millones de visualizaciones. Su carrera en ascenso se vio truncada trágicamente tras ser asesinado por sicarios en Floridablanca, Santander. El ataque se registró en la madrugada de este viernes 7 de noviembre, en el sector El Carmen, vía al barrio La Cumbre. Según el reporte preliminar, hacia las 12:00 a.m., dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca XTZ de color negro llegaron hasta un puesto de comida, donde Archila se encontraba —de acuerdo con testigos— en compañía de su pareja sentimental. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en su contra.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al ataque: el cuerpo del joven tendido sobre el pavimento, rodeado de personas que intentaban auxiliarlo. En las imágenes se observa a dos mujeres, presuntamente familiares de la víctima; una de ellas, entre lágrimas, implora ayuda y grita: “No lo dejen morir, hagan algo, llamen una ambulancia”.

@01wally a mi me enseño el de la sijin y sara 😂😂 ♬ sonido original - EL WALLY

De acuerdo con las autoridades, los sicarios vestían chaquetas negras y blancas. Testigos afirman que ‘El Wally’ recibió al menos seis impactos de bala, cayendo gravemente herido junto a un semáforo del sector. Unidades policiales y de emergencia llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a la víctima a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales. Entérese: ¿“Lalis” está inhabilitada para ser candidata al Congreso? Los grises de la ley Hasta el momento, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha establecido los móviles del homicidio, aunque se avanza en la recolección de cámaras de seguridad y testimonios. Tras conocerse la noticia, diversos creadores de contenido de Bucaramanga y su área metropolitana manifestaron su tristeza y solidaridad con la familia. “Siempre hacía obras de caridad con personas humildes. Siempre te recordaremos, ‘El Wally’, por siempre”, expresó un allegado en redes sociales. Con información de Colprensa - Vanguardia* Siga leyendo: Los contratos detrás de los influencers del Pacto Histórico que triunfaron en la consulta Bloque de preguntas y respuestas