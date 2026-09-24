¿El presidente debe portar un arma? El debate que abrió De la Espriella al salir armado en Santa Marta y Cali

Con una pistola en el cinto, chaleco antibalas y un radio de comunicaciones, el presidente Abelardo De La Espriella salió este jueves en la madrugada a recorrer el centro de Cali junto a la Fuerza Pública, horas después de haber hecho lo mismo en Santa Marta, en medio de la ofensiva de seguridad desplegada por su Gobierno.
La imagen del mandatario armado, caminando junto a policías y militares, abrió una pregunta: ¿debe portar un arma de fuego el presidente de Colombia?
La escena se produjo en dos de los principales frentes de seguridad del Gobierno. En Santa Marta, De La Espriella ordenó la militarización de la ciudad después de la muerte de alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), y recorrió sectores afectados por el accionar violento de ‘Los Pachencas’, como también se hacen llamar las ACSN.
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La ciudad comenzó este jueves a recuperar gradualmente su actividad comercial y movilidad, mientras la Fuerza Pública mantiene presencia en puntos considerados estratégicos. Las ACSN anunciaron, además, que levantarían el paro armado a las 7:00 de la mañana este viernes.