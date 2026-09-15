JEP decidirá si llama a versión a exsenadora Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría llamar a rendir versión a la exsenadora Sandra Ramírez por hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las extintas Farc.

La propuesta está contenida en una ponencia de la magistrada Lily Rueda, que será discutida este jueves 17 de septiembre en la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo deberán definir si acogen la propuesta.

Por ahora, no existe una decisión definitiva de la JEP ni una imputación contra Ramírez. Lo que está sobre la mesa es la posibilidad de citarla para que entregue información sobre los hechos que son materia de investigación, según información publicada por El Tiempo.

El eventual llamado se conoce después de varios reclamos de organizaciones de víctimas que han pedido que se revise el papel que pudo tener Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento de menores.

Una de las víctimas que ha insistido en esta solicitud es Deisy Guanaro, acreditada dentro del Caso 07 y quien ha relatado que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años. Guanaro ha pedido públicamente que la JEP avance en la investigación sobre Ramírez y también ha denunciado amenazas y dificultades relacionadas con su esquema de protección.

Guanaro ahora hace parte del gobierno de Abelardo de la Espriella como asesora en el ICBF.

En abril, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) también pidió a la JEP acelerar una eventual citación de la exsenadora y planteó solicitudes relacionadas con la protección de testigos.