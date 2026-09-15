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JEP decidirá si llama a versión a exsenadora Sandra Ramírez por reclutamiento de menores en las Farc

La propuesta, contenida en una ponencia, será discutida este jueves y definirá si avanza o no con la citación.

  • Ramírez fue senadora de la República; para este cuatrenio no quedó elegida. Foto: Colprensa
    Ramírez fue senadora de la República; para este cuatrenio no quedó elegida. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 3 horas
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría llamar a rendir versión a la exsenadora Sandra Ramírez por hechos relacionados con el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de las extintas Farc.

La propuesta está contenida en una ponencia de la magistrada Lily Rueda, que será discutida este jueves 17 de septiembre en la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas. Las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo deberán definir si acogen la propuesta.

Por ahora, no existe una decisión definitiva de la JEP ni una imputación contra Ramírez. Lo que está sobre la mesa es la posibilidad de citarla para que entregue información sobre los hechos que son materia de investigación, según información publicada por El Tiempo.

El eventual llamado se conoce después de varios reclamos de organizaciones de víctimas que han pedido que se revise el papel que pudo tener Ramírez dentro de la antigua guerrilla y su eventual conocimiento sobre las prácticas de reclutamiento de menores.

Una de las víctimas que ha insistido en esta solicitud es Deisy Guanaro, acreditada dentro del Caso 07 y quien ha relatado que fue reclutada por las Farc cuando tenía 10 años. Guanaro ha pedido públicamente que la JEP avance en la investigación sobre Ramírez y también ha denunciado amenazas y dificultades relacionadas con su esquema de protección.

Guanaro ahora hace parte del gobierno de Abelardo de la Espriella como asesora en el ICBF.

En abril, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol) también pidió a la JEP acelerar una eventual citación de la exsenadora y planteó solicitudes relacionadas con la protección de testigos.

El contexto del Caso 07

La eventual comparecencia de Ramírez se daría dentro del Caso 07, abierto por la JEP para investigar el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.

La jurisdicción ha documentado miles de víctimas de estas prácticas y ha establecido que el reclutamiento estuvo acompañado, en diferentes casos, de otros hechos victimizantes, entre ellos violencia sexual, reproductiva, homicidios, torturas y malos tratos.

Dentro de este proceso ya han rendido versiones antiguos integrantes de la cúpula de las Farc. La JEP ha llamado a comparecer a exmiembros del Secretariado y del Estado Mayor Central para establecer cómo funcionaron las estructuras de reclutamiento, quiénes tomaban las decisiones y qué responsabilidad tuvieron los máximos mandos.

En ese contexto, una eventual versión de Ramírez permitiría a la Sala conocer directamente su relato y contrastarlo con los testimonios de las víctimas y con las versiones que ya reposan en el expediente.

Ramírez fue integrante de las Farc y posteriormente ocupó una curul en el Senado por el partido Comunes (durante estas elecciones en el Congreso no le alcanzó para una curul). También fue pareja de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo.

Ramírez también ha sido cuestionada por declaraciones en las que negó que hubiera existido reclutamiento forzado dentro de las Farc, posición que ha generado un rechazo determinante entre víctimas del conflicto.

¿Qué pasaría si la JEP la llama?

Si la Subsala J aprueba la ponencia, Ramírez deberá comparecer ante la JEP para entregar su versión sobre los hechos que determine la Sala.

Esta diligencia no significa que haya sido declarada responsable ni que exista una imputación en su contra. La versión hace parte del proceso de recolección y contrastación de información de la justicia transicional.

Después de escucharla, la Sala podrá comparar sus declaraciones con los testimonios de las víctimas, los informes aportados al Caso 07, documentos y las versiones de otros excomandantes de las Farc.

Ese análisis será determinante para establecer si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una eventual determinación de responsabilidad.

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La JEP ya ha establecido patrones de reclutamiento y utilización de menores atribuibles a antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. Por eso, una eventual citación de Ramírez permitiría a la Sala profundizar en lo que conocía sobre esas prácticas, cuál era su posición dentro de la organización y qué información puede aportar para esclarecer lo ocurrido.

La primera decisión, sin embargo, se conocerá este jueves 17 de septiembre, cuando la Subsala J defina si aprueba o no la ponencia de la magistrada Lily Rueda.

Lea también: JEP ha cerrado 1.030 casos: 95 % beneficia a miembros de la Fuerza Pública

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la JEP contempla citar a rendir versión a Sandra Ramírez?
La propuesta busca que la exsenadora entregue información y su testimonio sobre el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las extintas Farc dentro del Caso 07, permitiendo contrastar su relato con el de las víctimas y las pruebas del expediente.
¿Existe actualmente una imputación o decisión definitiva de la JEP contra Sandra Ramírez?
No. Por ahora no hay una decisión definitiva ni imputación formal; únicamente se trata de una propuesta contenida en una ponencia de la magistrada relatora Lily Rueda que debe ser debatida e investigada.
¿Qué organismo de la JEP definirá si se aprueba o no la citación de Sandra Ramírez?
La decisión está a cargo de la Subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, integrada por las magistradas Julieta Lemaitre y Belkis Izquierdo.
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