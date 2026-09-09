Esto le podría costar a una persona comprar y portar un arma legal en Colombia

La decisión del Gobierno de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas mediante el Decreto 1368 de 2026 reactivó el interés de miles de ciudadanos por conocer cuánto cuesta adquirir un arma de manera legal en Colombia.
Sin embargo, más allá de la flexibilización de los permisos, de hecho, en marzo de 2026, la Industria Militar (Indumil), actualizó su lista de precios con reducciones significativas en pistolas, revólveres y escopetas.
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