Fuerte desplome del dólar en Colombia: bajó $41 y tocó su nivel más bajo en más de tres años

El precio del dólar en Colombia volvió a ceder terreno este miércoles 12 de noviembre y cerró en $3.719,56, lo que equivale a una caída de $41,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.760,93.
Se trata del nivel más bajo de la divisa desde abril de 2022, una señal de la fortaleza reciente del peso colombiano frente al dólar.
Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un mínimo de $3.703 y un máximo de $3.732,76, en un mercado que registró 1.863 transacciones por un monto total de US$1.221 millones, según datos del sistema SET-FX.
Por ejemplo, hacia las 10:15 de la mañana, la divisa registraba un precio promedio de $3.727,24, lo que representa una disminución de $33,69 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente, fijada en $3.760,93. En términos porcentuales, la caída fue de 0,89%.