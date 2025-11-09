¿Seguirá bajando el dólar en Colombia? Esto esperan los analistas para el cierre de 2025

Durante la última semana, el dólar registró una caída acumulada de $80, impulsada, inicialmente, por la reciente colocación de deuda externa del Gobierno y una menor presión en la demanda de divisas dentro del mercado cambiario. En apenas cuatro días, la tasa de cambio descendió de $3.860,12 a un promedio de $3.779,20, marcando así una de las semanas más bajistas del último mes para la moneda estadounidense. El movimiento más significativo se presentó el pasado viernes 7 de noviembre, cuando el dólar rompió el umbral de los $3.800 y alcanzó un mínimo de $3.766, cayendo cerca de $40 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.807,06. Relacionado: Precio del dólar se desploma a $3.790 en Colombia, toca su nivel más bajo desde 2024 Estos recientes movimientos del dólar también establecieron un nuevo referente en lo que va del año, ya que durante las dos últimas jornadas de negociación la divisa alcanzó su valor más bajo desde abril de 2024, cuando se cotizó en $3.763,43. Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia en Davivienda Corredores, explicó que el comportamiento del dólar en Colombia ha mostrado una aceleración en su caída, más o menos desde julio - agosto de este año. Lo más llamativo, según el analista, es que esta caída se ha producido a pesar de factores que, en teoría, deberían presionar al alza la divisa: la suspensión de la regla fiscal, el aumento de las importaciones —que ha ampliado el déficit de la balanza comercial—, la venta de títulos colombianos por parte de inversionistas extranjeros y el fortalecimiento global del dólar frente a otras monedas. Entérese: Incertidumbre golpea a más de 3.000 empresas colombianas por tensión comercial con EE. UU.

El peso colombiano se fortalece

La apreciación del peso colombiano en los últimos seis meses alcanzó 11,9%, casi el doble del avance registrado por monedas como el real brasileño o el peso mexicano, según Cristancho. Según los analistas de Bancolombia, durante octubre el peso se fortaleció 1,7% mensual, impulsado por una menor aversión al riesgo en los mercados internacionales, en un contexto global más favorable tras la firma del acuerdo de paz en Gaza y el pacto comercial entre Estados Unidos y China. Además, la postura prudente del Banco de la República favoreció las estrategias de carry trade, mientras que la mejora en el perfil de endeudamiento del país contribuyó a reducir la prima de riesgo. “El Banrep decidió mantener la tasa de interés en 9,25%, mientras que la Reserva Federal (Fed) continuó con su proceso de reducción de tasas. No obstante, Mauricio Villamizar, codirector del Banrep, no descartó la posibilidad de incrementar nuevamente las tasas de interés en el corto plazo”, indicaron los analistas. Vea también: Así cerrará el peso colombiano el 2025; estas son las proyecciones de los analistas Agregaron que, durante el mes, el US$/COP osciló entre $3.765 y $3.949, cerrando en $3.852, es decir, $65 por debajo del cierre de septiembre. En cuanto a la monetización de divisas, el Ministerio de Hacienda redujo su nivel de ventas, con un estimado de US$700 millones en octubre, cifra inferior a los US$3.000 millones registrados en septiembre.

¿Qué se espera para el dólar en el cierre de año?