¿Gobierno intervendrá el precio del gas? Alistan decreto para controlar aumentos y ajustar la fórmula tarifaria

El Ministerio de Minas y Energía activó un plan de 20 acciones inmediatas y estructurales para asegurar el suministro y frenar la especulación en el mercado del gas.

    Junto con la resolución, el ministro Edwin Palma aseguró que se activará un plan de 20 acciones inmediatas y estructurales diseñado para asegurar el suministro de gas, cubrir la demanda nacional y frenar prácticas especulativas. Foto: Cortesía MinEnergía
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 21 minutos
bookmark

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció un paquete de medidas extraordinarias para frenar el aumento de las tarifas del gas y proteger a los usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos que dependen de este servicio esencial.

“Frente al debate que está abierto a nivel nacional sobre los precios y el suministro del gas natural en el país, queremos enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hay molécula, hay gas y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo al Gas Natural Vehicular. Sin embargo, hemos adoptado un paquete de medidas urgentes dentro de los cuales estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Puede leer: Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo?

Y agregó que no permitirán que estas circunstancias “lleven a la especulación”.

Como parte de estas acciones, el Ministerio expedirá una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional “sea contratada de inmediato y a un precio justo”, con el fin de evitar presiones adicionales sobre las tarifas.

“No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado”, señaló Palma.

Entérese: Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas

Plan de 20 medidas para garantizar el abastecimiento en todo el país

Junto con la resolución, el ministro aseguró que se activará un plan de 20 acciones inmediatas y estructurales diseñado para asegurar el suministro de gas, cubrir la demanda nacional y frenar prácticas especulativas que podrían perjudicar a los pequeños consumidores y a la industria.

Vea aquí: “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a contingencias”: Naturgas

Como parte del paquete regulatorio, el Ministerio convocará a productores y comercializadores de gas, con acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio. El objetivo, dijeron, será reforzar la vigilancia del mercado y asegurar comportamientos transparentes que eviten distorsiones en los precios.

Por ahora, se está a la espera de que el Gobierno detalle cuáles serán las 20 medidas que implementará.

