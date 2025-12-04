¿Gobierno intervendrá el precio del gas? Alistan decreto para controlar aumentos y ajustar la fórmula tarifaria

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció un paquete de medidas extraordinarias para frenar el aumento de las tarifas del gas y proteger a los usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos que dependen de este servicio esencial.

“Frente al debate que está abierto a nivel nacional sobre los precios y el suministro del gas natural en el país, queremos enviar un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hay molécula, hay gas y vamos a llegar al mercado esencial, incluyendo al Gas Natural Vehicular. Sin embargo, hemos adoptado un paquete de medidas urgentes dentro de los cuales estamos próximos a publicar un decreto para estabilizar los precios”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Puede leer: Lo que debe saber sobre el aumento del gas en Antioquia: ¿para quiénes subirá y desde cuándo?

Y agregó que no permitirán que estas circunstancias “lleven a la especulación”.

Como parte de estas acciones, el Ministerio expedirá una resolución que permitirá que toda nueva oferta de gas nacional “sea contratada de inmediato y a un precio justo”, con el fin de evitar presiones adicionales sobre las tarifas.

“No vamos a permitir que la especulación marque el rumbo del mercado del gas. Las decisiones las tomamos con datos oficiales y verificados con el Gestor del Mercado”, señaló Palma.

Entérese: Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas