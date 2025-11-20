Tras llegada de Tesla a Colombia, ¿cuánto podrá valer un carro eléctrico de la marca?

Tesla empezó su operación oficial en Colombia y con ello entra en la disputa por liderar la venta de vehículos eléctricos, que hoy día domina BYD, marca china que es su competencia global. Con el nombramiento de Karen Scarpetta como su country mánager, la marca del magnate estadounidense Elon Musk ya había dado indicios de su entrada al país.
Y es que en este momento cumbre en el cual se busca consolidar el segmento de movilidad eléctrica, esta marca busca fortalecerse no solo en Colombia, sino en Sudamérica, donde ya cuenta con presencia en países como Chile con la apertura de su primera tienda en el centro comercial Alto Las Condes en Santiago, a principios de 2024.
“Para nosotros es absolutamente fundamental venir a contribuir con todo lo que está sucediendo. Con nuestras estaciones de supercarga va a cambiar el juego para los consumidores”, señaló a Blomberg Linea, Karen Scarpetta, country mánager de Tesla para Colombia.
Tesla actualmente cuenta con más de 75.000 supercharges distribuidas por todo el mundo. Esto permite recargar un vehículo en 15 minutos para unos 322 kilómetros de autonomía y costos más asequibles al de la gasolina.
Scarpetta, además, adelantó que la compañía entrará al mercado local con cinco diferentes modelos, aprovechando los incentivos tributarios que el Gobierno ofrece, con un iva del 5% frente al que ofrecen del 19% frente a los de combustión, tendrán una ventaja importante con respecto a otras regiones.