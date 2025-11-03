Entre la justicia y la impunidad: las preguntas que deja el caso de universitario asesinado en Bogotá

Mientras Bogotá disfrutaba de las fiestas de disfraces entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre, a las afueras de un bar donde compartía con sus amigos, Jaime Esteban Moreno fue brutalmente agredido. De acuerdo con versiones preliminares, en medio de una riña fue atacado por tres personas, dos mujeres y un hombre, quienes posteriormente fueron capturados. Según el abogado de la familia, Camilo Rincón, Moreno evitó peleas, pero los demás lo atacaron.
“Estas tres personas, las cuales son capturadas posteriormente, no registran antecedentes penales. Se produce una riña como tal, entre ellos”, explicó el coronel Jorge Arizal, comandante de la Policía de Barrios Unidos, en diálogo con el canal local Citytv.
Los presuntos agresores fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. En primera instancia, las autoridades los detuvieron por el delito de lesiones personales.
Sin embargo, este sábado se celebró la audiencia judicial y, gracias a las investigaciones de las autoridades, quedó legalizada la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto responsable de las agresiones que le causaron la muerte al estudiante.
Aunque Suárez Ortiz está detenido, las dos mujeres quedaron en libertad, con el argumento de que no se encontraron “elementos materiales probatorios suficientes” para vincularlas al proceso. Las diligencias legales se retomarán este miércoles, por medio de las cuales se pretende definir si se impone o no una medida de aseguramiento contra el presunto responsable de la agresión.